Tras su salida de Boca, Fernando Gago está a un paso de volver a dirigir: el club que lo tentó

Fernando Gago solo duró 6 meses en la dirección técnica de Boca Juniors (EFE)

A poco más de un mes de su salida de Boca Juniors, Fernando Gago está a punto de volver a dirigir, y en una liga que conoce en profundidad. Según informó Récord, fue tentado para convertirse en el director técnico de Necaxa. La directiva de los Rayos habría logrado convencer al entrenador argentino para liderar el proyecto, marcando su segunda etapa en el fútbol mexicano, luego de su tránsito en Chivas de Guadalajara.

El posible acuerdo surge por la salida de Nicolás Larcamón, quien está previsto que se convierta en el nuevo técnico de Cruz Azul en los próximos días. Pintita, de 39 años, busca reinventarse tras haber sido cesado de Boca, donde enfrentó críticas marcadas debido a su desempeño en la Copa Libertadores, de la que quedó eliminado a manos de Alianza Lima de Perú en La Bombonera. Luego, la caída en el Superclásico ante River en el Monumental le puso punto final a su ciclo, dado que fue despedido por el presidente Juan Román Riquelme.

A pesar de esto, durante su gestión en el equipo argentino, consiguió un récord de 17 victorias, seis empates y siete derrotas. Dejó al equipo en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, certamen en el que el Xeneize luego quedó afuera ante Independiente en cuartos de final.

De cerrarse, Gago encarará este nuevo desafío con su familia a punto de agrandarse, dado que su pareja, Verónica Laffitte, está embarazada. El ex volante del Real Madrid, además, tuvo dos hijos con la ex tenista argentina Gisela Dulko. Las últimas apariciones públicas del DT se dieron en las redes, en reuniones con ex compañeros del Xeneize, como el campeón del mundo y de América Leandro Paredes.

Pintita ya trabajó en el fútbol mexicano, precisamente, antes de desembarcar en Boca. En su paso previo por el Rebaño Sagrado de Guadalajara, construyó un equipo que mostraba una evolución en su estilo de juego, en busca de una estabilidad. Sin embargo, su tiempo en Chivas terminó de manera polémica, a pesar de haber dirigido 38 encuentros con un saldo de 17 triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

En su momento, su salida del elenco azteca para volver a la Argentina mediante el pago de la cláusula de salida generó controversia en el país. Y el hecho de que se rumoree su regreso abrió el debate. Los fanáticos del Rebaño redoblaron las críticas en las redes y pidieron que fuera “vetado” por su actitud en 2024.

“Por eso el futbol mexicano es una farsa, un fracaso. Contratan a alguien que se burló de un club mexicano”, fue uno de los comentarios de los aficionados. “Fernando Gago debería de estar vetado en México por dejar tirado el proyecto de Chivas por cumplir su capricho de dirigir a Boca”, subrayó otro.

Este posible nombramiento en Necaxa representaría un nuevo capítulo para Gago en el fútbol mexicano, donde buscará replicar sus éxitos y afrontar los desafíos pendientes que dejó tanto en Boca como en su anterior etapa con Chivas.