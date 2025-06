“Un equipo sin alma”: fuertes críticas a Bielsa por la crisis futbolística de Uruguay

Uruguay recibió un duro golpe en su visita al Estadio Defensores de Chaco al caer por 2-0 contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que fue notablemente dominado por el elenco dirigido por Gustavo Alfaro. La Celeste quedó sumergida en una crisis de resultados, ya que solamente ganó uno de los últimos 13 partidos. Marcelo Bielsa, quien está siendo uno de los apuntados por parte de los medios locales, realizó una fuerte autocrítica por el presente del combinado nacional.

“Es mi responsabilidad. Se van sumando partidos y se repite una constante. No generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, reconoció el entrenador argentino, al mismo tiempo que ratificó sentirse “verdaderamente responsable de la situación del equipo”.

Vale aclarar que la Albirroja se impuso con goles de Matías Galarza Fonda y Julio Enciso, en un partido que la selección charrúa dominó la posesión de la pelota en un 71% (29% de Paraguay), pero solo remató una vez a la portería defendida por Roberto Fernández, algo en lo que hicieron hincapié los portales uruguayos.

El resumen de Paraguay 2-0 Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

“Un equipo sin alma: Bielsa no le encuentra la vuelta, las soluciones no aparecen y las alarmas se encienden”, fue el titular del medio Ovación, de El País. A su vez, la sección Réferi de El Observador, profundizó en la endeble voracidad ofensiva del equipo: “Paraguay 2-0 Uruguay por Eliminatorias: la celeste fue inofensiva en ataque y en defensa tuvo horrores que lo condenaron a una nueva derrota”.

Aunque el medio que apuntó de forma vehemente fue Montevideo Portal, quienes eligieron definiciones como “En picada”, “De lo nuestro lo peor: una labor para el olvido de un equipo nervioso, perdido y sin ideas” y “Uruguay, con su peor cara”.

“Cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”, comentó Bielsa en conferencia de prensa. A esto, agregó: “Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo, estoy seguro por experiencias que me tocaron vivir. No es sencillo. Nos va a costar, pero también los tiempos se agotan. Necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo”.

Uruguay no convirtió goles en nueve de los últimos 13 partidos (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Todo lo que dije son detalles que no evitan que se haga notorio lo que es claro: nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, imponernos. Los procesos son evolutivos y usted señala que acá ha sucedido lo contrario, eso es cierto, pero también es cierto que hay momentos que atraviesan los equipos que no tienen que ver con el paso del tiempo o el desarrollo. Pero tengo que serle sincero, nunca llegué a ninguno de los partidos de Eliminatorias con la sensación de que no estuviéramos en condiciones de ganar”, indicó el Loco.

La derrota en condición de visitante profundizó la crisis del combinado nacional de Marcelo Bielsa. Uruguay solamente se impuso en uno (3-2 vs. Colombia) de los últimos 13 encuentros, donde cayó en cinco oportunidades y empató los restantes ocho cotejos. Vale resaltar que en dos de estos se terminó imponiendo en penales (Cuartos de final y partido por el tercer puesto de la Copa América). A su vez, no pudo marcar goles en nueve partidos, además de que no gana fuera de Uruguay por Eliminatorias desde noviembre de 2023.

A pesar del endeble momento que está atravesando la Celeste, todavía se mantiene en puestos de clasificación a la Copa del Mundo. Los Charrúas quedaron quintos con 21 unidades, aunque podrían ser superados por Colombia (20). En caso de que Venezuela se imponga sobre Bolivia, quedaría a tres puntos de la zona de repechaje. ¿La próxima jornada? Uruguay recibirá de local a la Vinotinto por la decimosexta fecha de las Eliminatorias, en un choque que podría ser trascendental.

Marcelo Bielsa realizó una profunda autocrítica por el presente de Uruguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Hay que trabajar hacia adentro y cuidar las palabras. No podemos entrar en valoraciones en un momento en el que tenemos que tener tranquilidad, concentración, eje, y que tenemos que valorar lo que tenemos y que logrando resultados nos estamos acercando”, comentó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, después de la derrota. Además, sumó: “Nos vamos con gusto muy amargo y con la suerte de que jugamos el martes y tenemos que revertir ahí. Lo que preocupa son los resultados, el resultado que no se dio y tenemos que revertirlo el martes”.

Bielsa y Alonso no fueron los únicos que fueron autocríticos, ya que algunos miembros importantes del plantel también hicieron hincapié en el delicado momento de la selección de Uruguay. “No salió nada, hay que ser autocrítico, duele perder así, lamentablemente nos vamos con una tristeza tremenda y hay que pensar en el martes”, explicó Nahitan Nández.

Por su parte, José María Giménez, uno de los capitanes del vestuario, declaró: “De esto se sale trabajando, confiando en nosotros, sabiendo del equipo que tenemos, de los jugadores, de lo que podemos dar. Hay que ser consciente de lo que tenemos que hacer para mejorar, y con mucha humildad”.