Paraguay enfrenta a Uruguay en un atractivo duelo de estilos entre Bielsa y Alfaro: hora, TV y formaciones

Uruguay y Paraguay chocan por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026.

La fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas se pondrá en marcha este jueves y tendrá un atractivo duelo desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Defensores del Chaco con un juego trascendental en la lucha por el boleto al Mundial 2026. Gustavo Alfaro medirá fuerzas con su Paraguay ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, dos equipos que están igualados en la tabla con 21 puntos y deben ganar para evitar ponerse en peligro a falta de cuatro jornadas para el final de la clasificatoria. El arbitraje será de Darío Herrera y la televisación de DSports.

La Albirroja llega en su mejor momento al duelo en Asunción. El arribo del ex técnico de Boca Juniors revitalizó a un plantel que luchaba por salir de los últimos lugares. Alfaro agarró el mando de una selección que solo había sumado cinco unidades en seis jornadas y lo llevó a ilusionarse con regresar a la cita mundialista después de su última participación en Sudáfrica 2010. Bajo su dirección, todavía no perdió con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates.

Más allá de estos buenos registros, el anfitrión debe cerrar cuanto antes el pasaje a la Copa del Mundo porque enfrentará a Brasil, Ecuador y Perú en el cierre del fixture, para el que podría tener bajas sensibles porque tiene a ocho futbolistas al límite de la suspensión si reciben una tarjeta amarilla: Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón, Agustín Sández, Matías Galarza, Roberto Fernández, Isidro Pitta y Gustavo Velázquez.

Por otro lado, la Celeste atravesaba un buen presente desde la confirmación del Loco Bielsa como su entrenador, pero el final de la Copa América, en la que cerró en el tercer lugar, marcó un antes y un después. Las declaraciones de Luis Suárez contra el DT y la frase del rosarino sobre que su autoridad quedó “afectada” derivaron en una mala racha de resultados después de la competición continental.

De hecho, registra una victoria en los últimos ocho compromisos posteriores a la Copa América. Además, igualó sin goles en cuatro oportunidades durante ese lapso de tiempo y no marcó tantos en los últimos dos juegos (0-1 vs. Argentina y 0-0 vs. Bolivia).

Para colmo, no tendrá para esta doble jornada contra Paraguay y Venezuela a una de sus figuras porque Federico Valverde quedó desafectado por una lesión y se suma a la ausencia de Darwin Núñez, que todavía debe saldar tres fechas de suspensión por la pelea que protagonizó con los hinchas de Colombia después de la derrota en semifinales de la Copa América.

Estos nombres se agregan a Rodrigo Bentancur, quien alcanzó el límite de amonestaciones y recién podrá volver el martes contra la Vinotinto en el Centenario. Sergio Rochet, Nicolás De la Cruz, Matías Viña y Federico Viñas tampoco serán de la partida por diferentes lesiones.

Probables formaciones:

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Omar Alderete, Junior Alonso, Fabián Balbuena; Diego Gómez, Andrés Cubas; Matías Galarza Fonda, Julio Enciso, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Uruguay: Santiago Mele, Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez y Mathías Olivera; Nahitan Nández, Manuel Ugarte y Lucas Torreira; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 20.00 (Horario de Argentina, Paraguay y Uruguay)

TV: DSports (Argentina) / Tigo Star, Personal TV y Claro TV (Paraguay) / AUFTV (Uruguay)

