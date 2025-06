Quién es Juni Calafat, el hombre de confianza de Florentino Pérez que Real Madrid envió para comprar a Mastantuono y su rol en otros fichajes top

Juni Calafat sostiene el trofeo del Mundial de Clubes. El español se convirtió en la mano derecha de Florentino Pérez

Si bien desde River Plate sostienen que nadie se comunicó con ellos y desde la representación advierten que “hace mucho que vienen preguntando los clubes por él pero todavía no hay nada”, lo cierto es que dos de las instituciones más poderosas de Europa aceleraron en los últimos días por Franco Mastantuono: Paris Saint-Germain y Real Madrid.

Tras la arremetida del PSG, el Merengue decidió contraatacar con el envío de un emisario especial, Juni Calafat, quien ya mantuvo contactos con el círculo intimo del jugador, según pudo constatar Infobae.

Juni no es una persona más dentro del organigrama de la Casa Blanca, es la mano derecha del presidente Florentino Pérez y fue la persona que se movió entre las sombras para lograr varios de los principales fichajes del club en los últimos años.

¿Quién es Juni Calafat?

Juni Calafat fue clave para cerrar el fichaje de Vinicius al Real Madrid

En el universo del Real Madrid, donde los grandes fichajes y las apuestas millonarias marcan la agenda deportiva y mediática, existe una figura fundamental que opera lejos de los focos, pero que ha sido decisiva para la construcción del equipo más ganador del planeta: Juni Calafat. Responsable directo de los fichajes de futbolistas que hoy son pilares del plantel, como Vinicius Jr., Rodrygo y Fede Valverde. Calafat es el Chief Scout y director de Fútbol Internacional del club blanco, una autoridad silenciosa cuyos movimientos pueden cambiar el rumbo de los mercados de pases y, en estos días, es el eje central de la operación por la joven promesa argentina Franco Mastantuono.

Juni Calafat, de 52 años, nació en Madrid, pero su crianza se desarrolló en Brasil, lo que le otorgó un conocimiento profundo de la idiosincrasia y el talento sudamericano. Se unió al Real Madrid en 2014 tras dar sus primeros pasos en agencias de representación y luego como ojeador. Su primera tarea en la Casa Blanca estuvo centrada plena y exclusivamente en la captación de promesas en Sudamérica. Rápidamente fue consolidándose como una pieza clave hasta alcanzar el actual cargo de máximo responsable de scouting internacional.

Quienes han visto a Calafat en el Santiago Bernabéu relatan que suele pasar inadvertido y mantiene una vida pública acotada. Alejado del ruido mediático, casi tan invisible para los hinchas como influyente para los dirigentes, es el hombre de mayor confianza de Florentino Pérez en cuanto a la detección de talento joven.

Juni Calafat, que nació en Madrid pero se crió en Brasil, junto a Casemiro

La lista de perlas que llegaron a la entidad gracias al operador español criado en Brasil impresiona tanto por su variedad como por su impacto. Ejemplos concretos: Vinicius Jr. y Rodrygo arribaron al club cuando apenas eran adolescentes, elegidos por el propio Calafat antes que por cualquier otro gigante del fútbol europeo. En ambos casos, el principal ojeador blanco superó la competencia de clubes como Barcelona y París Saint-Germain gracias a una estrategia inusual: invertir tiempo, forjar relaciones sólidas con los jugadores y sus familias y ofrecer un proyecto integral, más allá del dinero.

El caso de Vinicius Jr. es paradigmático. En mayo de 2017 y cuando apenas tenía 16 años, el delantero brasileño viajó con su familia a Madrid. El Barcelona también pujaba fuerte, pero las acciones de Calafat, que incluyeron gestos personales y soluciones prácticas ante circunstancias imprevistas, resultaron decisivas. La familia del jugador quedó impactada, no solo por la propuesta deportiva del club, sino también por la cercanía humana del directivo, idioma y cultura mediante.

La historia se repitió con Rodrygo, quien mantenía conversaciones formales con el Barcelona cuando apareció Calafat. El jefe scout no solo supo seducir al joven delantero, sino también a su entorno, logrando traducir el sueño de jugar para el Madrid en una realidad gracias, otra vez, a un contacto permanente y un seguimiento minucioso.

Juni Calafat fue importante en el desembarco del inglés Jude Bellingham

En la carpeta de Calafat también figuran éxitos similares con futbolistas como Éder Militao, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.

A diferencia de otros grandes identificadores de talentos en Europa, la metodología de Juni Calafat se basa tanto en el análisis técnico y el visionado inacabable de videos como en el trato personal y la anticipación. Su capacidad para comprender el entorno familiar de un jugador, sumada a su manejo del idioma portugués y su comprensión profunda de las dinámicas del fútbol sudamericano, funciona como un puente irremplazable entre el Real Madrid y las grandes promesas del continente.

Además, Juni mantiene una presencia activa y apoyo continuo a los futbolistas que él mismo recluta. Tras la llegada de Vinicius y Rodrygo, por ejemplo, se ocupó personalmente de facilitarles la adaptación: desde la recomendación de profesionales para manejar aspectos financieros hasta la ayuda en la integración a la ciudad y el club.

Juni Calafat cerró la contratación de Rodrygo al Real Madrid

El historial de Juni Calafat no está exento de errores. Fichajes como Lucas Silva, Reinier Jesus o el serbio Luka Jovic —entre otros— no terminaron de cuajar en el equipo principal. Sin embargo, el saldo global es ampliamente positivo. También ha contribuido a identificar futbolistas que, aunque no brillaron en el Bernabéu, conforman la base de equipos top en Europa. Martin Odegaard y Takefusa Kubo representan ejemplos de cómo la detección temprana de talento puede rendir frutos de diferentes maneras.

En estos días, el nombre de Juni Calafat vuelve al primer plano con la operación por Franco Mastantuono, la joya de 17 años de River Plate que despierta la atención de media Europa. El directivo blanco aterrizó en Buenos Aires para liderar las conversaciones con el entorno del jugador, exponiendo la prioridad que el Real Madrid le otorga al fichaje de la estrella argentina. El escenario es claro: PSG también avanza, pero la presencia de Calafat en las negociaciones delata el interés real y urgente de la Casa Blanca, dispuesta a superar por anticipación y proyecto cualquier oferta rival.

Si bien la cláusula de recisión asciende a 45 millones de euros y River Plate pretende retenerlo para pelear la Copa Libertadores 2025, la presencia de Calafat pareciera ser garantía para cerrar el acuerdo.