Owen Wilson dio detalles de su particular encuentro con Leo Messi: “Fue muy emotivo, parecía una película de John Hughes”

Encuentro de Owen Wilson con Messi

Lionel Messi es de esas leyendas que trasciende las fronteras del deporte. El astro rosarino que brilla en el Inter Miami despierta admiración en fanáticos de todas las esferas. Y en las últimas horas, un reconocido actor de Hollywood recordó que no pudo contener su emoción cuando mantuvo un contacto con La Pulga.

Se trata de la estrella del cine Owen Wilson, quien estuvo como invitado en el programa Jimmy Kimmel Live! y contó el detrás de escena de su encuentro con el legendario delantero con pasado en el Barcelona y el PSG.

El encuentro con el capitán de La Scaloneta fue en septiembre de 2023, en una jornada en la que Las Garzas derrotaron a Los Ángeles FC, en condición de visitante. “Estábamos muy emocionados. Yo, particularmente, estaba como fuera de mí, totalmente exaltado”, relató el protagonista de éxitos como Marley y yo, Zoolander, Una Noche en el Museo o Medianoche en París. Además, la estrella de la pantalla grande apeló a su sensibilidad para describir con detalles aquel encuentro: “Cuando Messi estaba saliendo al campo de juego, todo parecía una escena de una película de John Hughes. Fue algo dulce, emotivo, como una película bonita y rosa”.

Siguiendo con su relato y despertando la risa del público presente, el artista agregó: “En un momento, sentí que me estaba mirando, y pensé ¿me está mirando a mí?. Me di vuelta para ver si era a otra persona… pero no, era a nosotros. Entonces empezó a caminar hacia donde estábamos”.

Fue en ese momento en que el argentino les firmó la camiseta a sus hijos y luego le dio un abrazo al actor. “Sinceramente fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, subrayó.

En el programa televisivo, también hubo un momento en el que le mostraron la foto del abrazo con Leo después del partido. Fue entonces cuando Owen Wilson reveló la charla íntima que mantivo con sus hijos. “Me dijeron Messi nos firmó la camiseta y yo les decía: ¿No vieron que me abrazó a mí”, señaló entre risas.

Por otro lado, el intérprete que le puso la voz al entrañable Rayo McQueen en los filmes de Cars hizo una revelación que despertó las carcajadas del público: “Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave, se lo dije a mis hijos. No solo es un gran jugador de fútbol, sino que tiene una piel muy hermosa”.

Mientras se prepara para afrontar los compromisos con la Selección ante Chile y Colombia, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Messi fue elegido como mejor jugador de la semana en la MLS tras anotar un doblete y dar tres asistencias en la victoria por 5 a 1 de su equipo contra el Columbus Crew.

Leo reactivó con su gran actuación a un Inter Miami que llevaba seis partidos sin victorias, entre todas las competiciones. El argentino lleva diez gritos y seis asistencias en los trece partidos de la MLS disputados este año.

Con su actuación, el mejor jugador de todos los tiempos se convirtió en el segundo futbolista en la historia de la liga en registrar múltiples partidos con al menos cinco contribuciones de gol.

El Inter Miami marcha tercero en la Conferencia Este del campeonato doméstico y se prepara para afrontar su máximo objetivo en el Mundial de Clubes, donde compartirá su grupo con Al Ahly, Porto y Palmeiras.