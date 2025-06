La profunda reflexión de Ricardo Centurión mientras resurge en Bolivia: “Hay que levantarse día a día a pelearla”

Ping Pong a Centurión en Bolivia

Ricardo Centurión encontró su lugar en el mundo en Bolivia. La figura que estuvo en consideración por Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018 y dejó su sello en Racing y Boca Juniors atraviesa un gran presente desde que selló su vínculo con Oriente Petrolero.

El ex delantero de San Lorenzo, Vélez, Genoa y Barracas Central protagonizó el tradicional Ping Pong que utilizan los influencers en sus cuentas de Tik-Tok para dar a conocer sus gustos y preferencias. Allí, Ricky recordó que “haber sido convocado en la Selección mayor” fue una de sus máximas experiencias.

Además, el virtuoso atacante sorprendió cuando eligió uno de sus mejores goles. “Fue uno en San Pablo, que no me acuerdo si fue por torneo o la Copa, pero fue uno que arranqué por izquierda y saqué un remate que se clavó al ángulo. Creo que fue un golazo”, subrayó.

Además, el Wachiturro calificó a la hinchada de Oriente Petrolero como “fenomenal” y dejó un mensaje de superación basado en su pasado. “Lo mejor es que uno siempre se pueda levantar día a día, enfrentar la vida, pelearla y lucharla. No dejarse caer nunca, porque las cosas buenas; cuando uno las busca, llegan”...

En su última presentación, Ricardo Centurión se destacó con un golazo en la victoria de su equipo por 3 a 1 en su visita a Club Deportivo Guabirá. El atacante surgido del predio Tita Mattiussi abrió el marcador a los 10 minutos, pero Gustavo Peredo Ortiz emparejó las acciones sobre el primer cuarto de hora. Luego llegaría el tanto de otro delantero con pasado en Vélez y Racing, Jonatan Cristaldo, para volver a poner a Oriente Petrolero en ventaja y cerraría el triunfo Fernando Nava en las instancias finales del complemento.

Goles de Centurión y Cristaldo para la victoria de Oriente Petrolero

Después de su último partido con Barracas Central en abril de 2023, Centurión se había borrado del mapa futbolístico. No fue una decisión táctica, ni contractual: fue interna. “Desaparecí del fútbol por un tema personal. No la pasé bien. Hoy en día me siento bien. Empecé a disfrutar lo que había perdido. No me había olvidado de jugar al fútbol, pero sí de lo que es la vida”, sostuvo en una reciente entrevista brindad a TyC Sports.

El testimonio que brindó tras su regreso a las canchas no solo estuvo enfocado en lo deportivo, sino también en un proceso íntimo de transformación. “Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí”, sostuvo. Y agregó: “Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome”.

Oriente Petrolero marcha en el puesto 11 del campeonato boliviano y cosechó nueve puntos en ocho partidos jugados, por eso necesita una otra victoria para seguir escalando. No tendrá una parada fácil, ya que en su próximo compromiso chocará con Nacional Potosí, que se encuentra en la decimotercera ubicación y necesita sumar para esquivar el descenso: el cotejo será el domingo, en condición de visitante.