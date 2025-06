Arturo Vidal encendió el cruce Chile-Argentina: la respuesta de Scaloni y el dardo de un ex compañero que avivó la polémica

La necesidad de sumar puntos para mantener vivas las aspiraciones de clasificación puso a la selección de Chile bajo una presión considerable de cara al enfrentamiento contra Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. En este contexto, las declaraciones previas de Arturo Vidal sobre el partido generaron reacciones en el entorno futbolístico, y el técnico argentino Lionel Scaloni decidió abordar el tema en la conferencia de prensa.

“Claramente, contra la Argentina tenemos la última chance. Si ganamos los tres puntos seguramente nos vamos a clasificar. Aparte, va a ser más fácil que el partido que jugamos en Paraguay. Frente a Argentina siempre jugamos bien, y más con nuestra gente. Tengo puesta toda la fe”, dijo el experimentado jugador chileno tras la última derrota ante Paraguay en la pasada doble fecha de Eliminatorias.

Este miércoles, Scaloni le restó importancia a dichos y consideró que tales declaraciones forman parte de la normalidad en la previa de un partido de esta magnitud. “Normal (sus dichos), juega para Chile, no está mal y juega para su selección y quiere ganar el partido, no me parece para ningún tipo de polémica, al contrario”, afirmó el DT argentino.

Más allá de la polémica, el técnico albiceleste se refirió al presente del equipo chileno, reconociendo que atraviesa un momento complicado, pero subrayó la calidad de sus jugadores y la dificultad que representa enfrentarlos: “Me parece una buena selección, que está necesitada de ganar para poder tener chances de clasificar, será un rival difícil, un rival complicado, tiene buenos jugadores, es normal que intente apoyar con su gente y los acompañe, será un partido complicado”.

El partido de este jueves en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, que se presenta como una prueba exigente para ambos equipos, tiene un matiz especial para Argentina, ya que, a pesar de haber asegurado su clasificación al próximo Mundial, el cuerpo técnico no lo considera un simple trámite.

Scaloni explicó que estos encuentros resultan valiosos para observar a nuevos futbolistas y evaluar el rendimiento de quienes ya han mostrado un buen nivel. “Nosotros queremos jugar, nos viene bien para jugar y ver a otros chicos, incluso ver a los que vienen jugando bien, nunca es inoportuno un partido, va más por afuera toda esta polémica. Para nosotros es una linda prueba, las selecciones no es que juguemos tanto para decir que no queremos jugar, nosotros aceptamos de buena manera y es un lindo partido para jugar, con sus dificultades, bienvenido sea el partido”, concluyó el entrenador.

Johnny Herrera le respondió con dureza a Arturo Vidal tras burlas públicas

Johnny Herrera formó parte de la Copa del Mundo Brasil 2014 y del bicampeonato en la Copa América.

La ya conocida rivalidad verbal entre Johnny Herrera y Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo tras los comentarios del mediocampista de Colo Colo, quien se refirió de manera irónica a la carrera del ex arquero en su reciente podcast, en diálogo con Esteban Paredes. Vidal aludió a Herrera como “Johnny Errores” y sostuvo que el ex guardameta “tiene un trauma contigo”, refiriéndose al propio Paredes. Además, recordó sus anotaciones cuando Herrera jugaba en Everton: “Si era patear y celebrar”, dijo el King.

Durante la conversación, tanto Vidal como Paredes mencionaron que Herrera solía ser callado en el vestuario de la selección chilena durante la denominada Generación Dorada. “Nunca le conocimos la voz”, fue uno de los apuntes realizados en el programa.

La reacción de Herrera no tardó en llegar. Como panelista de TNT Sports, abordó el desempeño futbolístico de Vidal y Pizarro, especialmente ante la posibilidad de la titularidad frente a Argentina por las Eliminatorias. Herrera criticó la falta de movilidad en el mediocampo de Colo Colo: “Vidal y Pizarro tienen buen pie, pero paraditos como juegan acá, con pases para el lado, pero tienen cero movilidad. Racing le puso un poco de ritmo encima y se cayó a pedazos el mediocampo de Colo Colo”.

Posteriormente, Herrera se refirió directamente al comportamiento de Vidal fuera de la cancha: “Tiene que hacer lo que dijeron los compañeros de cerrar la boca y dedicarse a jugar porque, aparte de yeta, siempre que habla queda la cagada en el equipo”, sentenció el ex arquero, profundizando la disputa pública entre ambas figuras históricas del fútbol chileno.