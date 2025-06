La conmovedora reacción de una hincha de Platense de 98 años cuando se enteró del histórico título al leer el diario

Para los más escépticos, el fútbol se trata simplemente de once personajes detrás de una pelota. Para otros, los apasionados, consiste en un modo de vida. Un sentimiento inexplicable y pasional que entrega episodios cargados de emoción y ternura (cuando los resultados acompañan).

Así ocurrió con el título histórico que logró Platense en la final del Torneo Apertura ante Huracán, disputada en Santiago del Estero. Miles de historias de amor por el Calamar se viralizaron en las redes sociales. Una celebración que permitió invocar a los que ya no están, dado que habían transcurrido 120 años desde la fundación de la entidad de Vicente López. Y la máxima alegría por fin llegó.

Tarda en llegar, y al final hay recompensa, entonaría Mercedes Sosa en el hito más grande del Marrón. Además, el camino marcó una hazaña inolvidable, dado que las victorias en el Cilindro de Avellaneda, el Monumental y el Nuevo Gasómetro le dieron una mayor jerarquía a la conquista.

Uno de esos casos de fanáticos anónimos que conmovieron a los amantes del deporte más popular del planeta tomó una enorme relevancia en Tik-Tok y X (ex Twitter). Fue cuando un usuario mostró la reacción de una abuela de 98 años, que reside en un asilo de ancianos, se enteró de la consagración del equipo liderado por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez.

Con la compra del diario Popular del día posterior a la victoria del Calamar frente al Globo, un familiar le acercó el suplemento deportivo para que ella lo empezara a mirar. “¡Acá estás vos!“, dijo confundida al principio. ”No, no estoy yo", le respondió con ansiedad el hincha que quería que viera los titulares más importantes de la jornada.

Fue con la ayuda de sus bisnietos cuando posó su mirada y leyó: “Platense, el gran campeón”... Y de inmediato consultó: “¿Cuándo fue?"

“¡Ayer!“, le devolvió su nieto y de inmediato la abuela se conmovió por el suceso. Tras unos instantes sin reacción, soltó un ”¡Qué bien!" “¡Qué lindo!" y comenzó a besar las páginas doradas de la historia del Marrón. Una escena que generó un sentimiento único en los simpatizantes.

Luego, cuando en el programa Generación F de ESPN le preguntaron a Nicolás Orsini sobre qué le generaron esas escenas, el delantero no pudo ocultar su emoción: “Es muy difícil entrar a una cancha y tratar de disfrutar como cuando éramos chicos, pero después te das cuenta de que hay gente, como esta señora, que son hinchas del club y uno los está representando. Uno no juega para sí mismo, sino también para la alegría y las frustraciones de ellos. Capaz no somos conscientes de lo que generamos. Cuando uno ve este tipo de cosas, se da cuenta que todo valió la pena”.

Esta coronación le permitió a Platense ingresar al selecto grupo de los campeones del fútbol argentino. Vale recordar que, a pesar de tener un formato copero, este certamen cuenta como una liga, según informaron desde la AFA. En el segundo semestre, el formato se repetirá aunque el nombre será el de Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e Internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22.