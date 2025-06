Impacto en el Inter: tras ser goleado en la final de la Champions, se quedó sin DT a días del debut en el Mundial de Clubes

La increíble historia detrás de la citación de un juvenil de Independiente a la selección de Hungría: “Me encontraron por un jueguito” El delantero Simón Bodnar, de la reserva del Rojo, fue localizado por un fanático europeo del videojuego Football Manager y fue llamado para entrenar con la Sub 17 húngara

Vasco da Gama terminó con el contrato de la estrella del fútbol Payet tras la acusación de abuso “físico y sexual” de su ex amante El francés no seguirá en el fútbol de Brasil, que interrumpió el contrato antes de su finalización. La palabra de Larissa Ferrari, su ex pareja