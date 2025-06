Detuvieron a uno de los líderes de la barra de Colón, acusado de extorsión en el recital de La Renga: los entretelones del negocio

"Los de Siempre": la barra de Colón

Hacer recitales en la Argentina conlleva gestionar el cachet con el artista, contratar el operativo con las fuerzas policiales y las empresas de seguridad privada, restringir o habilitar los lugares para la venta de merchandising y comida y bebida al paso y arreglar con las barras bravas. Este último ítem, inédito en otras partes del mundo, está presente en cualquier actuación ya sea en un estadio grande o en un local cubierto y no discrimina shows de músicos y cantantes nacionales o extranjeros. Alguna vez Daniel Grinbank decidió llevarse los shows de River y Vélez a La Plata, cansado de tener que soportar la presión de Los Borrachos del Tablón y La Pandilla de Liniers, pero el Unico tiene ahora la impronta de Los Leales de Estudiantes. Y en Santa Fe pasa lo mismo con Los de Siempre, la barra brava de Colón. Pero esta vez con un resultado diferente: tras el recital que La Renga dio el sábado pasado en el estadio del Sabalero, la Justicia imputó, allanó y detuvo bajo el cargo de extorsión a uno de los máximos referentes de la barra, Héctor Trocello, acusado de amedrentar a la organización del show para obtener talonarios de tickets para la reventa.

La denuncia la hizo el director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Perevengo, apenas conoció la situación. ¿Por qué no la hizo la gente damnificada? Porque, según el gobierno santafesino, la barra de Colón es súper pesada y temía represalias. La causa la lleva la fiscal María Laura Urquiza y en los dos allanamientos que realizó secuestró seis teléfonos celulares, varias plantas de cannabis y una escopeta calibre 16. Este jueves será la indagatoria al capo barra para después decidir si se lo procesa con prisión preventiva o sigue el proceso en libertad.

La barra de Colón sabía muy bien lo que hacía. El show se presumía multitudinario y las entradas estaban agotadas casi desde que salieron a la venta. Había un motivo claro: La Renga no tocaba en Santa Fe desde 2012 y por eso los 40.000 tickets volaron. Con lo cual cada uno de ellos en reventa cotizaba mucho más que los 60.000 pesos oficiales que valían. Ya había conseguido tickets desde el club, pero quería más. Por eso, según la denuncia que hizo el secretario de Seguridad, los barras amedrentaron a la pata local de la organización de varias maneras, la última de ellas mandándole directamente un mensaje directo y muy intimidatorio a su casa, como mostrando que conocían cada uno de sus movimientos. Infobae se comunicó con José Palazzo, habitual productor de los shows de La Renga, quien afirmó no haber sufrido ningún tipo de presión, algo que también ratificaron desde Loma Vista Producciones, empresa santafesina con 20 años en la industria del entretenimiento.

Pero desde el Gobierno santafesino cuentan otra cosa. “Todos saben lo pesada que es la barra brava de Colón, que tiene muertos y heridos graves en su haber y que como todas las barras de la provincia están ligadas a los grupos de narcotráfico. Había mucho miedo de denunciar, nos enteramos de la situación y entonces fuimos nosotros directamente a la Justicia porque si no acá se consagra la impunidad”, le dijo a Infobae un alto funcionario de Seguridad. De hecho la denuncia especifica que la barra dejó en claro que, si no recibía los tickets, iba a provocar tal cantidad de disturbios que la situación se iba a desmadrar y podría poner en peligro la realización del show. Fue así que se reforzó la seguridad (entre efectivos policiales y empleados de agencias privadas hubo 760 hombres) y se acordó dar parte de los tickets e iniciar al mismo tiempo la investigación y caer con todo el peso de la ley después de terminado el show.

Por eso el procedimiento judicial sobre uno de los nuevos referentes de Los de Siempre se hizo recién el lunes. Ahí se secuestró material y se lo llevaron detenido, y este jueves tendrá la chance de defenderse de la causa por amenazas, extorsión y tenencia de estupefacientes. Lo otro que ocurrió es que hubo muchísimas entradas falsas, algo que sí reconoció la productora del show. “Hacía mucho tiempo que no veíamos esa cantidad de tickets no legales. Y eran muy burdos, muy fáciles de identificar porque nosotros utilizamos toda la tecnología QR. Pero la Policía trabajó bien y detuvieron a algunos de los estafadores”, le confirmó Palazzo a Infobae.

Lo sucedido en Santa Fe trae a la memoria lo que ocurrió con la serie de recitales de Los Piojos en el Único de La Plata, cuando la barra de Estudiantes amenazó con llevar 2000 violentos a romper todo el día del primer show si no accedían a sus exigencias, que no sólo eran entradas sino también que se contratara como agencia de seguridad privada a la empresa de Miguel Tobar, hermano del jefe de la barra, hoy detenido, Iván Tobar. Hubo varias audiencias porque las agencias contratadas en principio eran otras y al final se le terminó concediendo parte del negocio de la seguridad a la barra Pincha para que no se generaran disturbios. No es una metodología sólo del Interior: en Vélez, la barra apodada La Pandilla de Liniers no solamente tiene tickets sino también libera un molinete y hasta vende alcohol dentro del estadio José Amalfitani, algo prohibido en los shows, mientras que en los otros estadios de Capital, con River a la cabeza, siempre hay que negociar con los violentos de turno, para garantizar la paz. Una realidad insólita que sólo se ve en nuestro país y que es un negocio fabuloso para las barras que asolan las canchas argentinas.