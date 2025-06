El análisis de Colapinto tras finalizar 15° en el GP de España: qué le falta al Alpine para ser “fuerte” y por qué es optimista

Franco Colapinto no tuvo su mejor fin de semana en la Fórmula 1 y terminó 15° en el Gran Premio de España, el cual quedó en las manos del McLaren de Oscar Piastri. El argentino estuvo gran parte de la carrera en la parte baja de la grilla, aunque ganó algunas posiciones en el epílogo. Por su parte, Pierre Gasly, su compañero, realizó una buena labor: terminó en el 8° lugar y sumó puntos. No obstante, el panorama de Alpine es cada vez más desolador, ya que quedó último en el Campeonato de Constructores.

El joven de 22 años realizó un profundo análisis sobre lo que fue un fin de semana complicado para sus aspiraciones: tuvo problemas con el monoplaza en la FP1, una falla técnica que lo dejó relegado en la clasificación y el ritmo en carrera fue notablemente bajo, más allá de que escaló tres lugares. “No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Fue una carrera complicada, con mucha degradación. Yendo en el aire sucio se gastaban mucho las gomas delanteras, había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación”, argumentó sobre el desgaste de las ruedas.

A su vez, sobre lucha interna y la comparación con su compañero de equipo, resaltó: “Fue una carrera larga, creo que hay que trabajar mucho para volvernos fuertes y entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes. A veces íbamos más rápidos y cerca de Pierre, y después perdíamos más tiempo. Hay que entender el porqué y volver fuertes en Canadá”.

Franco Colapinto escaló tres posiciones y terminó en el 15° lugar en el GP de España

Colapinto ya completó sus primeras tres carreras con la escudería Alpine y ahora deberá afrontar un nuevo desafío en el GP de Canadá, donde nunca corrió como piloto. “Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Solo hay que tratar de entender esos momentos en los que nos está costando y nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer y tenemos un fin de semana para entender”, explicó el pilarense, quien terminó 16° en Imola y 13° en Mónaco.

Respecto a la evolución que fue teniendo a lo largo del fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, describió: “Del viernes al sábado dimos un paso importante. Hoy nos costó mucho, creo que fue por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Pero el paso que dimos del viernes al sábado fue bueno. Eso es de lo más positivo, pero hay que enfocarse en la próxima”.

Por su parte,mientras el argentino sigue atravesando un proceso de adaptación al equipo francés, volvió a hacer hincapié en los aspectos que debe mejorar el monoplaza. En este análisis, aseguró de forma contundente que el A525 sufre mucho en “las curvas lentas”, además de que tiene problemas de velocidad punta “en las rectas, también con el motor y la energía. Hay que tratar de mejorar bastante”.

Colapinto estuvo prácticamente las 66 vueltas en la zona baja de la grilla. Más allá de que se mantuvo bastantes vueltas peleando con el Williams de Carlos Sainz Jr. por una posición, el ritmo y la degradación de los neumáticos del monoplaza A525 de Alpine decayeron de forma estrepitosa. Tras largar con la gama de gomas blandas, el pilarense paró en el giro 15 para poner medias, mientras que volvió a ingresar en la vuelta 41 para volver al soft.

Desde entonces, el corredor de 22 años quedó muy atrás en el pelotón de pilotos, sin tener la posibilidad de luchar por ganar alguna posición. En la fase final de la carrera, Andrea Kimi Antonelli tuvo que abandonar después de una falla en su motor del Mercedes y en la vuelta 55 salió el Safety Car. Colapinto puso neumáticos blandos y logró recortar algo de distancias gracias al SC. El albiceleste superó en pista al Haas de Esteban Ocon, mientras que también terminó por delante de Oliver Bearman, quien tenía una penalización.

Pierre Gasly, después de hacer un buen trabajo en la Qualy y largar octavo, se vio beneficiado por el Safety Car cuando estaba siendo atacado por otros pilotos. Además, la penalización de 10 segundos a Max Verstappen (Red Bull) le permitió terminar en el 8° puesto.

Con estos resultados, Alpine quedó en el último lugar del Campeonato de Constructores con 11 unidades. Por delante, con 16, se ubican Aston Martin y Sauber. La próxima actuación del piloto argentino se llevará a cabo en el Gran Premio de Canadá, el cual se disputará en el fin de semana del 13 al 15 de junio.