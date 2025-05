Carlos Tevez informó cuándo sería su partido despedida en la Bombonera: su llamativa respuesta cuando le preguntaron por Boca

Tevez habló de Russo y Boca Juniors

Carlos Tevez reapareció en un evento de pádel y se refirió al presente de Boca Juniors. El ídolo xeneize, de último paso por el fútbol como entrenador de Independiente, celebró la vuelta de Miguel Ángel Russo, quien fue su último entrenador como futbolista profesional. Además, tuvo una particular salida cuando le consultaron por el presente del club de la Ribera. En tanto, admitió que no habló con Juan Román Riquelme, pero que su idea es realizar el partido despedida a fines de 2025.

“Miguel tiene un manejo de grupo muy importante, muy bueno. Me pone muy contento que sea su tercera etapa en Boca y ojalá pueda hacerlo de la mejor manera. Puede aportar tranquilidad, la experiencia que tiene como entrenador, es un gran armador de grupos. Ojalá le vaya muy bien, le deseo lo mejor”, expresó Tevez sobre el flamante DT azul y oro, en diálogo con ESPN y TNT Sports.

Cuando le consultaron por Boca, en general, evitó dar precisiones: “Esa opinión me la voy a guardar para mí porque, diga lo que diga, en un momento tan sensible del club, puede herir a alguno y a otro no. Entonces prefiero guardarla”.

En tanto, informó que está trabajando para formalizar el anuncio de su partido homenaje en la Bombonera: “Estamos tratando de encontrar gente que pueda darnos una mano en la despedida de fin de año. Todavía estamos trabajando. ¿Si hablé con Román? Todavía no, pero eso es sentarse, tomar un café y nos ponemos de acuerdo enseguida. De eso despreocupate, que va a ser así. Estamos trabajando para que sea este fin de año”.

En los últimos días, luego de confirmarse la salida de Cristiano Ronaldo del Al-Nassr de Arabia Saudita, se mencionó la posibilidad de que recalara en Boca. Carlitos, sobre este rumor que parece tener poco asidero, respondió sobre su ex compañero en Manchester United: “Ni idea, la verdad ni idea. No estoy empapado en el tema. Lo veo como algo imposible. Después puede ser, como no. Pero personalmente lo veo imposible”.

En vísperas de la final de la Champions League que disputarán hoy PSG e Inter de Milán, Tevez también analizó: “Jugar una final así es la elite de lo máximo. Ganar la Libertadores te hace muy grande, pero la Champions para mí es algo de elite. Son dos clubes que lo están buscando mucho hace muchos años, como el París e Inter”. Y eligió a su favorito: “Ojalá que se le dé al Inter porque hay muchos argentinos”. Sobre Lautaro Martínez, figura de la selección argentina, mencionó: “¿Si tiene cosas mías? Sí, esa potencia, ganas de ganar y no dar una pelota por perdida”.

Por último, se mostró feliz por el presente de Independiente, su último equipo como entrenador: “Está muy bien, agarró una racha de buenos resultados y juego, me pone muy contento”. Y afirmó que está listo para volver a ponerse el buzo de DT: “Voy a volver a dirigir seguramente. Estoy esperando un proyecto que realmente me entusiasme”.