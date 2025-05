Alexander-Arnold, nuevo jugador del Real Madrid: la millonaria suma que le pagó a Liverpool para disputar el Mundial de Clubes

Trent Alexander-Arnold, nuevo refuerzo del Real Madrid (REUTERS/Phil Noble)

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Trent Alexander-Arnold, una de las grandes figuras del fútbol inglés, quien firmó un contrato hasta junio de 2031. A sus 26 años, el lateral derecho abandona el Liverpool —el club de su ciudad natal, donde jugó toda su carrera— para asumir un nuevo desafío en el conjunto blanco. La operación, que se venía negociando desde hace meses, se cerró finalmente por una cifra cercana a los 10 millones de euros, monto que el club español abonó al Liverpool para liberar al futbolista antes del inicio del Mundial de Clubes (quedaba libre a fines de junio).

El traspaso de Alexander-Arnold al Real Madrid estaba sellado desde el pasado invierno europeo. Sin embargo, la firma del contrato se pospuso durante semanas debido a una traba esencial: el deseo del club blanco de contar con el jugador para disputar el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos a partir del 14 de junio. El Liverpool, que había adoptado una postura inflexible, terminó cediendo ante la presión del propio futbolista y de su entorno.

La clave del acuerdo fue una fórmula económica directa: el Madrid se comprometió a pagar cerca de 10 millones de euros para adelantar la incorporación del defensor y asumir desde junio su salario. Según trascendió, la propuesta inicial rondaba los 900.000 euros, pero el club inglés exigió una compensación mayor. Durante casi un mes se sucedieron reuniones y conversaciones hasta que se logró el entendimiento definitivo.

La firmeza de Alexander-Arnold resultó decisiva para concretar la operación. Pese a las presiones internas del Liverpool —y en particular de su entrenador Arne Slot, quien criticó públicamente su actitud en los entrenamientos—, el lateral se mantuvo firme en su decisión de no renovar su contrato y de cumplir su palabra con el Real Madrid. “Si está verdaderamente concentrado, no hay muchos jugadores que puedan superarle”, expresó Slot días antes del cierre de la Premier League, reconociendo también que el jugador podía haber mostrado más compromiso en sus últimos meses en Anfield.

La salida de Alexander-Arnold significa el adiós de un ídolo local. Formado en la cantera del Liverpool desde los seis años, disputó 354 partidos con el primer equipo y conquistó ocho títulos, entre ellos una Champions League, dos Premier League y un Mundial de Clubes.

“El lateral ahora está listo para unirse al club de La Liga antes del vencimiento de su contrato con los Rojos este verano. El Liverpool recibirá un pago por sus servicios y el acuerdo se cerrará una vez que se abra la ventana el 1 de junio. Alexander-Arnold se unió a la Academia del club a la edad de seis años y progresó en las filas hasta hacer su debut competitivo senior en octubre de 2016″, informó el club inglés mediante un comunicado.

El Real Madrid suma así a un jugador de jerarquía internacional para reforzar una posición estratégica. Alexander-Arnold competirá con Dani Carvajal por el lateral derecho, aunque en el mediano plazo se perfila como su sucesor natural. La operación responde también a una planificación deportiva de largo aliento: el contrato firmado es por seis temporadas, hasta junio de 2031, cuando el jugador tendrá 32 años. Vale recordar que la Casa Blanca anteriormente anunció el desembarco del defensor central Dean Huijsen (Bournemouth),

Su relación con Jude Bellingham, con quien mantiene una estrecha amistad desde la selección inglesa, fue un factor clave para su arribo a la capital española. Ambos compartieron concentraciones con Inglaterra y vacaciones personales, y el exfutbolista del Borussia Dortmund habría jugado un papel importante en la decisión de Alexander-Arnold.

La intención del Real Madrid era clara: tenerlo disponible para el Mundial de Clubes. El torneo comenzará el 14 de junio y el equipo blanco debutará el 18 ante Al Hilal. Alexander-Arnold se incorporará al plantel el 11 de junio, apenas tres días antes del viaje a Estados Unidos, ya que antes debe cumplir compromisos con la selección inglesa: el 7 de junio enfrentará a Andorra en Barcelona y el 10 a Senegal en Nottingham.

Pese a la falta de entrenamientos con el equipo, la idea del flamante cuerpo técnico comandado por Xabi Alonso es que tenga minutos en el torneo, aprovechando una fase de grupos accesible para que se adapte al sistema. Carvajal, ausente por lesión durante ocho meses, llegará sin ritmo competitivo, mientras que Lucas Vázquez podría disputar su último torneo con la camiseta del Real Madrid.

