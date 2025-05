Los tiernos posteos de Jorgelina Cardoso tras el anuncio de la vuelta de Di María a Rosario Central

Jorgelina Cardoso le dedicó un tierno posteo a Di María (REUTERS/Lee Smith)

Ángel Di María volverá a vestir la camiseta de Rosario Central. El Canalla anunció que el Fideo jugará en el fútbol argentino a partir del próximo semestre. Como era de esperarse, su pareja, Jorgelina Cardoso, no tardó en hacerse eco de la noticia y le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales.

Cardoso eligió el formato de historias de Instagram (duran 24 horas) para escribirle unas sentidas palabras al extremo campeón del mundo con la camiseta de la selección argentina. “Te amo, mi amor”, expresó, con muchos corazones de color azul y amarillo y de fondo el video que utilizó el club para dar a conocer el tan ansiado regreso.

Luego, volvió a postear y escribió: “Volviendo a casa como corresponde, gracias Rosario por ser la ciudad más hermosa del mundo y gracias ROSARIO CENTRAL por hacer este sueño posible”. La foto que eligió fue una muy particular: una pareja de leones acompañada de dos cachorros.

El posteo de la esposa de Di María por su vuelta a Rosario Central

Hace unos días, luego de las lágrimas de Di María en su último partido con el Benfica en Portugal, Jorgelina compartió un emotivo mensaje en apoyo a su esposo. “Si de algo me convenzo cada día más es de tus ganas de ganar siempre, cada partido y cada final como si nunca hubieses ganado nada, eso te hace enorme”, indicó, en un intento de consolar al futbolista, que acababa de perder la final de la Copa local a manos del Sporting Lisboa.

“Levantá esa cabeza que se te cae la corona rey, hay que seguir cumpliendo sueños, el libro todavía tiene páginas en blanco… Esa zurda todavía no va a descansar… Y yo, a tu lado, dándote mi hombro una vez más, para que frenes, pienses, respires profundo y sigas adelante. TE AMO CON TODAS MIS FUERZAS”, sumó con un detalle particular que no pasó desapercibido: los mismos corazones con los colores del Canalla.

“Gracias, amor. Soy así y no puedo cambiarlo. Siempre dejé la vida por cada camiseta que tuve puesta. Y seguiré haciéndolo porque soy así”, respondió Di María.

Además de Jorgelina, Mia, la hija del jugador con pasado en Real Madrid y Juventus, también utilizó su perfil de Instagram para mostrar apoyo a su padre. Aunque no utilizó palabras, la niña demostró el cariño hacia Di María con los mismos emojis que utilizó su madre.

El posteo de la hija de Di María por su regreso a Rosario Central

En el pasado, Jorgelina se había referido a la frustrada vuelta de Angelito a Central en 2024: “Fue muy fuerte todo lo que nos pasó. Es un tema delicado. Él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Nunca hablé porque están mis hijas en el medio. La gente sabe la mitad, no es una pavada. Pasaron cosas que no se saben. Decida lo que decida, voy a ir atrás de él”. Vale mencionar que la familia del ex PSG había recibido amenazas de muerte en medio de las versiones de un posible retorno al Canalla.

Sin embargo, ahora todo cambió y Di María podrá recibir todo el cariño de la gente, que le agradecerá por los emotivos momentos vividos con la Albiceleste. Es preciso recordar que, con el combinado mayor, obtuvo el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima frente a Italia.

En su primera etapa, Di María llegó a disputar 39 partidos con la camiseta de Rosario Central, anotó seis goles, brindó dos asistencias y mostró un nivel descollante que le permitió ser observado por el Benfica, que lo incorporó a sus filas como una promesa incipiente.