El encuentro entre Lewis Hamilton y una famosa modelo rusa en una discoteca de Mónaco que dio que hablar

El Gran Premio de Mónaco no solo fue un evento deportivo cargado de adrenalina y polémicas, sino también una semana especial para Lewis Hamilton. Tras asegurarse el quinto puesto en la carrera, el piloto británico fue visto disfrutando de la vibrante vida nocturna en el Principado en compañía de una conocida figura: la modelo rusa Violetta Bert.

Las imágenes que se hicieron virales muestran al siete veces campeón mundial bailando de manera cómplice con la influencer en un exclusivo club nocturno de Monte Carlo.Bert, quien posee una notable presencia en las redes sociales con más de 800 mil seguidores en Instagram, no es ajena a los focos de atención.

Conocida anteriormente como Violetta Gracheva, su nombre fue vinculado con personalidades del deporte, incluido el futbolista del Chelsea, Mykhailo Mudryk. Los rumores sobre su relación, nunca confirmada oficialmente, circulaban hasta que en enero de este año se reportó su ruptura.

La lista de personas con las que Bert fue relacionada según el periódico británico Daily Mail, quien divulgó la noticia, tiene otros protagonistas. Weston McKennie, ex volante del Leeds y ahora en la Juventus, también aparece en la historia. Se sugirió que ambos compartieron una escapada romántica en Courchevel, un rumor que Bert desmintió categóricamente en redes sociales: “Información para rumores falsos. ¡No dejé a nadie ni estoy saliendo con nadie! ¡Y nunca he confirmado ninguna relación!”.

Las recientes apariciones de la modelo junto al piloto de la escudería italiana generó las especulaciones. Video y fotos tomados muestran a ambos entrando a la discoteca casi al mismo tiempo y compartiendo animadas charlas y bailes. A pesar de las imágenes que sugieren cercanía, hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales sobre una relación más allá del encuentro nocturno en el Principado.

Por su parte, la vida personal de Hamilton está en el centro de la escena. La actriz colombiana Sofía Vergara fue vinculada con el piloto este año después de ser vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo un almuerzo prolongado en Nueva York que, según la revista People, fue calificado simplemente como un encuentro entre amigos. La aparición de Vergara en el evento de Mónaco, volvió a encender las habladurías, aunque Hamilton recientemente ha subrayado que su carrera es su máxima prioridad. “Nunca me comparen con nadie más” declaró a la revista Time. “Soy el primer y único piloto negro que ha competido en este deporte. Soy diferente. He pasado por mucho. He recorrido mi propio camino”.

Hamilton abordó también la especulación en torno a su vida amorosa con una postura firme. “No puedes compararme con otro piloto de Fórmula 1 de 40 años, pasado o presente, en la historia. Porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Estoy enfocado en una sola cosa: ganar. Esa es mi prioridad número uno”.

La vida privada de Hamilton está en el foco público desde hace varios años. Su relación más duradera y conocida fue con la cantante Nicole Scherzinger, ex líder deThe Pussycat Dolls. Comenzaron su historia en 2007, tras conocerse en los premios MTV Europe Music Awards, y aunque atravesaron numerosas rupturas y reconciliaciones, la pareja puso fin a su vínculo en 2015. “Fue la decisión más difícil que tuvimos que tomar, pero lo hicimos juntos”, declaró Scherzinger ese año.

Antes de alcanzar la fama mundial, Hamilton mantuvo otras relaciones relevantes. En 2002 salió con la modelo británica Danielle Lloyd durante seis meses, y posteriormente tuvo una relación de cuatro años con Jodia Ma, a quien conoció en la Cambridge School of Arts and Science. Ma lo acompañó durante su primer título mundial en 2008, aunque la relación terminó en 2007.

En años recientes, se relacionó al piloto con figuras del entretenimiento, aunque muchas veces sin confirmación. En 2015 se lo vinculó con Rihanna, Gigi Hadid y Kendall Jenner. En 2023 fue visto en varias veces con Shakira, incluso en un yate en Miami y durante cenas en Barcelona. Aunque circularon rumores de un romance, fuentes cercanas indicaron que compartían una “hermosa amistad”.

Mientras tanto, el británico sigue ocupando las primeras planas de los principales medios del automovilismo por su presente en Ferrari después de lo que fue un traspaso histórico desde Mercedes. Luego de terminar en el 5° puesto en Mónaco, intentará conseguir su primer podio de la temporada en una carrera principal en el GP de España el próximo fin de semana.

