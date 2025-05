Autógrafos, fotos y un regalo muy especial: el show de Colapinto con los fanáticos argentinos en Montmeló

Franco Colapinto con los fanáticos argentinos en Montmeló

Franco Colapinto se destaca por su talento arriba del auto de Fórmula 1 y se convirtió en uno de los pilotos más queridos por el público. El fervor de los fanáticos argentinos lleva a que cientos o miles de ellos -según las distancias- lo vayan a saludar a los circuitos. El encuentro suele darse antes y después de la carrera. Este jueves se vio otra muestra de ello en el Circuito de Cataluña de Montmeló.

Los jueves es el Media Day y es la jornada reservada al contacto de los pilotos con la prensa. Se hacen las entrevistas pautadas de antemano y también las conferencias de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las ruedas organizadas por los equipos. Una vez que los corredores cumplen con esos compromisos se brindan con el público, y Franco accedió -como siempre- al contacto con la gente.

Franco, firmando una bandera (@_DMS16)

La gente lo esperó del otro lado del muro, sobre la recta principal del autódromo catalán. Ahí comenzaron los pedidos de fotos, autógrafos de banderas, remeras y brazos para algún tatuaje. También las típicas selfies. Con todos y cada uno, Franco respondió con su habitual empatía.

Colapinto también recibió regalos y, entre ellos, unos alfajores. En tanto que una joven le regaló unas conocidas galletitas, que fueron aceptadas por el piloto de Alpine, pero él aclaró que no podía comerlas. Las recibió un integrante de la escudería francesa.

Franco se divirtió con la gente (@_DMS16)

Esta ceremonia se repite desde que el corredor bonaerense de 22 años regresó a las carreras de la Máxima. Aunque también pudo verse el furor por él incluso cuando viajó como piloto de reserva a Australia y China.

El piloto argentino se retroalimenta del contacto de la gente, disfrutando cada momento con sus fanáticos. A partir de Imola, donde volvió a ocupar el puesto de titular, fue seguido por una marea celeste y blanca que lo buscó para poder saludarlo y compartir un grato momento con él. Tal fue el impacto que los pilotos más experimentados se sorprendieron por su magnetismo. “Una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura”, contó el diálogo el propio pilarense.

Franco Colapinto en un evento de Alpine en Barcelona

Por la tarde, el piloto pilarense dejó el trazado catalán y acudió con su compañero de equipo, Pierre Gasly, a un evento en la ciudad de Barcelona por los 70 años de Alpine. Allí también fue abordado por los aficionados que lo esperaron y se pudo ver otra vez cómo Franco se divirtió con la gente que le hizo el aguante y pudo llevarse un rato con su ídolo.

Este fin de semana Colapinto correrá su tercera carrera con Alpine. En el Gran Premio de Emilia Romaña en Imola, fue 16º. Luego resultó 13º en Mónaco, donde largó 18º. En España buscará cumplir su mejor labor con el equipo francés, a partir del conocimiento que tiene sobre el circuito catalán, donde logró un título, tres triunfos y seis podios.

La F1 llevará a cabo su novena fecha de la temporada en España. Allí Alpine buscará salir del fondo en la tabla del Campeonato Mundial de Constructores, ya que ocupa el noveno y penúltimo puesto. Franco Colapinto intentará meterse en el top diez, algo que sería como un triunfo para el piloto argentino.