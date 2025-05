Las emotivas palabras de Novak Djokovic al argentino Federico Gómez por su primer triunfo en un Grand Slam

Gómez y Djokovic compartieron entrenamientos a lo largo de este año, como en el Masters 1000 de Miami

El ex número uno del mundo, Novak Djokovic, no ocultó su alegría y admiración por el tenista argentino Federico Gómez, quien este martes logró su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam en Roland Garros. Las emotivas declaraciones del serbio llegaron tras su exitoso debut en el torneo parisino, donde se impuso con autoridad ante el estadounidense Mackenzie McDonald (98) en sets corridos, por un triple 6-3.

Al enterarse del triunfo de Gómez, que representa un hito en su carrera, Djokovic exclamó con visible emoción: “¡Ah! ¿Ganó? Fantástico. Bravo, Fede. Bravo, amigo. Estoy muy contento por él porque es una persona muy buena, muy linda, un jugador muy competitivo, que siempre da pelea. Todo el tiempo lucha”.

Estas palabras no hacen más que consolidar la fuerte conexión y el apoyo incondicional que Djokovic ya demostró hacia el tenista argentino. La relación entre ambos se hizo pública y se fortaleció en marzo de este año, cuando Federico Gómez conmovió al mundo del tenis al hacer una valiente confesión sobre sus problemas de salud mental y depresión, llegando a compartir que convivía con pensamientos suicidas.

En aquel difícil momento, Novak Djokovic, junto a otras figuras del tenis como Andy Murray, brindó un apoyo crucial. El serbio compartió el posteo de Gómez en sus redes sociales con un mensaje cargado de esperanza: “Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel”. Este gesto marcó un precedente y puso de manifiesto el apoyo del multicampeón con las luchas internas de Gómez.

“Todos tenemos momentos oscuros, psicológica y emocionalmente pasamos por muchas cosas, tengo mucha empatía por él. Ya le dije que estoy aquí, para ayudarlo de cualquier forma”, había expresado Djokovic en su momento, subrayando la cercanía que siente con el argentino.

Además de este respaldo público, ambos tenistas compartieron entrenamientos en diversas ocasiones, tanto en Miami como recientemente en las instalaciones de Roland Garros.

La victoria de Federico Gómez en su debut en un Grand Slam no solo es un logro deportivo, sino también un testimonio de resiliencia y superación.

La palabras de Gómez que conmovieron al mundo del tenis

“Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”, fue el primer fragmento de las palabras que posteó el actual número 144 del mundo a principios de marzo de este año.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”, había agregado el merlense.

Y cerró con el fragmento que más conmovió a sus colegas y al mundo del tenis en general: “Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hacen muy difícil de expresar, pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso”.