La polémica frase de Camilo Ugo Carabelli tras quedar eliminado de Roland Garros: “No tengo idea y tampoco me importa mucho”

Camilo Ugo Carabelli puso en duda su participación en dobles en Roland Garros por tener un compañero chino y el impedimento del idioma (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Para los jugadores argentinos, no fue una jornada positiva en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Si se trasladara a los mercados de valores, el saldo sería de un “lunes negro”. De los cinco albicelestes que se presentaron, ninguno logró conseguir el triunfo en las canchas de polvo de ladrillo del Abierto francés.

Las primera sorpresas del martes fueron las inesperadas derrotas de Francisco Cerúndolo con el canadiense Gabriel Diallo y Sebastián Báez con el serbio Miomir Kecmanovic, seguidas por las de Tomás Etcheverry con el griego Stefanos Tsitsipas, Camilo Ugo Carabelli con el español Jaume Munar y la tenista Julia Riera con la kazaja Elena Rybakina

Ugo Carabelli llegó a Roland Garros con la confianza en alza. A inicio de 2025, se coronó en el ATP Challenger de Rosario, fue semifinalista en los ATP de Río y Santiago, logró sus primeras victorias en los cuadros principales de Masters 1000, y alcanzó su mejor posición en el escalafón mundial, el puesto 51°.

Sin embargo, al Brujo se le mojó la varita en su debut en el certamen francés. En su presentación frente al experimentado jugador español Jaume Munar (57°), no pudo mostrar su mejor nivel y se le observó desdibujado en la cancha 12 del Stade de Roland Garros. No encontró respuesta en su derecha y tuvo dificultades con su primer servicio, donde solo ganó el 56% de los puntos. Convirtió un solo quiebre de servicio, mientras que su rival lo quebró en seis oportunidades. Con esos números, Ugo Carabelli mostró frustración en su rostro al caer con un marcador de 6-4, 6-1 y 7-5 en dos horas y 40 minutos de competencia.

Debut y despedida para Camilo Ugo Carabelli en Roland Garros ante el español Jaume Munar (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Con la adrenalina a flor de piel y la frustración por su reciente eliminación en el major de París, al ser consultado sobre el partido de dobles que tiene que disputar este miércoles junto a la mejor raqueta china, Bu Yunchaokete (70°), el argentino puso en duda su presentación: “La verdad es que no tengo idea y no me importa mucho. No le doy mucha bola al dobles y no sé si vamos a jugarlo tampoco. La comunicación con mi pareja es complicada porque es chino, pero mañana hablaremos para ver qué hacemos. La verdad es que el dobles me da lo mismo”.

Cabe destacar que los jugadores consolidados en el circuito ATP Tour, en los torneos denominados “grandes”, además de competir en singles, también lo hacen en dobles. Los top ten generalmente no se inscriben en dupla para concentrar toda su energía en una sola competencia, sabiendo que es muy probable que en los Grand Slam alcancen la segunda semana.

Para este martes se espera por la presencia de los argentinos Federico Gómez, Lourdes Carlé y Solana Sierra en el Abierto de Francia

Para este martes se espera por la presencia de Federico Gómez (144°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (76°). Este será el primer partido entre ambos en este tipo de competencias, solo hay un registro en ATP Challenger con victoria para el jugador nacido en Nueva York. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha nueve, no antes de las 6 (hora argentina).

Entre las mujeres, Lourdes Carle (127°) se mide con Ann Li (55°) en el cuarto turno de la cancha número doce, no antes de las 10:30. Mientras que Solana Sierra (110°) jugará en el último turno de la cancha 13 con la kazaja Yulia Putintseva (31°), no antes de las 10:30. Toda la jornada se podrá se observar por ESPN y Disney+.