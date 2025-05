Russo presentó su renuncia a San Lorenzo y quedó a un paso de ser el nuevo DT de Boca: qué falta para su oficialización

Habemus técnico en Boca Juniors. Tal como se venía mencionando, Miguel Ángel Russo será el reemplazante de Fernando Gago y tendrá su tercera etapa como entrenador xeneize. El estratega de 69 años acordó su salida de San Lorenzo y en las próximas horas será oficializado en La Boca.

Tras la eliminación ante Platense en las semifinales del Torneo Apertura, Russo había dado indicios en la conferencia de prensa que su continuidad en el Ciclón no estaba asegurada. “No voy a hablar de mi futuro. Hoy me invade la derrota y el dolor. Todo lo que diga, yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber qué decir. Las cosas que tenga internamente no las hablaré en público”, expresó el DT.

El hecho de que Miguelo no haya anunciado su continuidad en San Lorenzo o desestimado los rumores sobre su vuelta a Boca Juniors no hicieron más que confirmar esto último. Finalmente, este lunes llegó la reunión entre Russo y Julio Lopardo, presidente en ejercicio del Ciclón, y allí el DT informó que no continuará en el cargo, cuyo vínculo finalizaba en diciembre de este año.

Miguel Russo fue el DT de la última Copa Libertadores que ganó Boca en 2007 (FotoBaires)

En principio, Miguel Russo se despedirá este martes por la mañana de los jugadores de San Lorenzo y luego comenzará a definir su llegada al Xeneize, que al mismo tiempo resuelve la salida de Fernando Gago, con quien debe acordar los términos económicos de la ruptura de su contrato. Sin embargo, desde Brandsen 805 adelantaron que esto no será un problema, por lo que el tercer ciclo de Miguelo será un hecho. Mientras tanto, el plantel xeneize no fue informado sobre el horario de entrenamiento de este martes, aunque el mismo podría ser comandado por el preparador físico del club, Cristian Aquino.

Con 115 partidos dirigidos en sus ciclos anteriores (2007 y 2020-2021), Russo conquistó cuatro títulos con Boca, entre ellos la Copa Libertadores 2007. Su última salida fue en agosto de 2021, tras lo cual pasó por Rosario Central y posteriormente asumió en San Lorenzo.

El desafío que tendrá por delante es de alto calibre: el debut de su nuevo ciclo será en el exigente Grupo C del Mundial de Clubes, en el que Boca enfrentará a Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. El debut será el 16 de junio ante el conjunto portugués en Miami, seguido por el duelo ante el equipo alemán el 20 y el cierre de la fase ante el campeón de Oceanía el 24 en Nashville.