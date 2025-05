El golazo de tiro libre de Lionel Messi en el empate sobre la hora del Inter Miami: el récord que acecha

El golazo de tiro libre de Lionel Messi

Lionel Messi salió una vez más al rescate del Inter Miami. Dos pinceladas de talento le permitieron arañar a su equipo un empate 3-3 contra el líder de la Conferencia Este, Philadelphia Union, en su 14° presentación por la Major League Soccer (MLS). Con este resultado, las Garzas están sextas con 23 puntos y no pudieron achicar la brecha con el puntero, pero siguen en puestos de playoff.

La Pulga había insinuado en distintos momentos del encuentro, como a los 32 minutos de la etapa inicial, cuando ejecutó un remate desde afuera del área contenido sin problemas por el arquero Andrew Vincent Rick. Sin embargo, su principal aporte comenzó en la agonía del compromiso, más precisamente a los 86′ producto de una falta fabricada por él.

Messi tomó la posesión del balón después de una sucesión de toques que incluyeron a Fafà Picault, Jordi Alba, Telasco Segovia y Federico Redondo. Justamente, el ex hombre de Argentinos Juniors le entregó la pelota y Leo afrontó el horizonte con la entereza del mejor jugador del mundo. Cuando estaba rodeado de cuatro rivales, filtró un pase a Luis Suárez, el Pistolero le devolvió la pared, el argentino tocó la pelota y se lo llevó puesto casi en la medialuna Jakob Glesnes, quien fue castigado con la tarjeta amarilla por la infracción.

A continuación, sucedió la magia. La pegada de Lionel Messi terminó con un intento al palo del arquero que se metió en el ángulo superior derecho de Rick para achicar distancias en los minutos finales (2-3).

Inter Miami rescató un empate como visitante (Crédito: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En el último minuto de los adicionados por el árbitro, el constructor de paredes reapareció para quebrar defensas contrarias con pases rápidos, que él ve un segundo antes. Así lo hizo el campeón del mundo con un envío rápido a Fafà, quien se la devolvió de manera inmediata. Acto seguido, el rosarino salteó a Danley Jean Jacques con un pase de caño y la redonda le cayó a Telasco Segovia. El venezolano luchó contra un rival, se quedó con el esférico y lo clavó de un ángulo para desatar el eufórico festejo del vigente campeón de la MLS Supporters’ Shield.

Esta última acción no le contará al rosarino como asistencia por la pelea posterior de Segovia, pero una cuota del empate es de su inventiva. El gol anotado para el 2-3 parcial es el sexto grito en 11 partidos de la MLS y rompió una racha de dos duelos sin marcar (3-3 vs. San Jose Earthquakes y 0-3 vs. Orlando City). Lleva 11 anotaciones y 3 pases gol en 18 juegos de la temporada.

Con su joya de pelota parada, alcanzó los 67 goles de tiro libre en su carrera e igualó al serbio Sinisa Mihajlović en el sexto lugar de la selecta lista. El brasileño Marcelinho Carioca lidera los registros con 78 y es seguido por cuatro compatriotas de su mismo país: Roberto Dinamite (75), Juninho Pernambucano (72), Marcos Assunção (69) y Zico (68), según informó el estadígrafo Silvio Maverino.

Además, el rosarino evitó que Inter Miami sumara su segunda derrota seguida, pero las Garzas no ganan hace cuatro partidos y sufrieron 23 goles en los últimos ocho duelos entre todas las competencias. Una cifra alarmante con vistas a lo que será su participación en el Mundial de Clubes. Su debut será el 14 de junio ante Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium de Florida y su participación seguirá con emparejamientos ante Porto y Palmeiras en Atlanta y Miami, respectivamente.

El resumen de Philadelphia Union 3-3 Inter Miami

En la previa a esos compromisos, afrontará dos correspondientes a la MLS. Este miércoles desde las 20:30 será rival de Montréal y le bajará el telón a esta primera parte del torneo doméstico contra Columbus Crew, ambos en condición de local.

La tabla de posiciones de la MLS