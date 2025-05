El Diablito Echeverri debutó en Premier League con el Manchester City: el icónico momento en el que entró

El momento en el que Echeverri ingresó para debutar en Premier League

En un apasionante cierre de la Premier League, Manchester City cumplió con su tarea y se impuso por 2-0 sobre el Fulham en Craven Cottage. De esta manera, sellaron su boleto a la próxima UEFA Champions League y Pep Guardiola mantiene un récord excepcional durante toda su carrera al finalizar en la tercera ubicación. Además, el argentino Claudio Echeverri ingresó en el cierre del encuentro y tuvo su debut en el certamen ligero inglés.

El Diablito saltó al terreno de juego al minuto 86 de partido en lugar de Erling Haaland, quien puso el 2-0 final desde el punto de penal. El ex volante ofensivo de River Plate solamente tuvo un puñado de minutos en campo, además de que el desarrollo del enfrentamiento ya estaba notablemente más tranquilo. Pese a eso, el albiceleste pudo participar con algunos pases (tres correctos en total) y un par de gambetas.

Aunque hay que resaltar que Echeverri ingresó al mismo tiempo que Kevin De Bruyne, quien disputó su último encuentro con la camiseta del Manchester City después de una enorme carrera en la institución. Incluso, la dirigencia ya comunicó que le construirán una estatua en las zonas aledañas al Etihad Stadium, junto a la de otras leyendas como Vincent Kompany y David Silva.

Echeverri sumó sus primeros minutos en la Premier League con el Manchester City (REUTERS/Toby Melville)

El Diablito Echeverri venía de tener su debut absoluto con el elenco inglés en el marco de la final de la FA Cup en la que el Manchester City cayó contra el Crystal Palace. En Wembley, el chaqueño ingresó a los 75 minutos de partido y generó una ebullición en el encuentro, ya que tuvo tres situaciones claras de gol. Sin embargo, Guardiola optó por no convocarlo en la siguiente fecha, en la que los Citizens vencieron al Bournemounth por 3-1.

“Echeverri no está preparado para ese tipo de desafío. O quizá sí lo está, pero no me doy cuenta”, lanzó el ex DT del Barcelona y el Bayern Múnich. En sus argumentos, Guardiola profundizó en las diferencias entre los dos partidos en discusión y, en su comentario, tuvo elogios a uno de sus nuevos pupilos: “Echeverri es increíblemente bueno en espacios reducidos, cuando los equipos defienden tan atrás como Southampton o Crystal Palace”.

Con respecto al duelo por la fecha 37, definió al Bournemouth como un “equipo que juega con transiciones rápidas y abre el juego” y, frente a esas características, aseguró que al Diablito todavía le falta para provocar una diferencia en esos duelos. “Lo vi muy bien en los entrenamientos. Está jugando y moviéndose muy bien en espacios muy reducidos, es muy creativo”, completó el DT español, haciendo alusión a que lo mejor del ex River estará en los encuentros con equipos defensivos. De hecho, uno de sus compañeros se deshizo en elogios por su rendimiento.

Al mismo tiempo, Pep Guardiola sigue enalteciendo su trayectoria como director técnico. La victoria del Manchester City sobre el Fulham, con goles de Ilkay Gündoğan y Erling Haaland, le permitió finalizar la Premier League en la tercera ubicación con 71 puntos, solamente por detrás del Liverpool (campeón) y el Arsenal (74). Así las cosas, a lo largo de sus 17 temporadas como entrenador, el estratega español nunca terminó fuera del podio en las ligas que disputó.

Guardiola se consagró campeón en trece oportunidades (seis con el City, tres con el Barcelona, otras tres con el Bayern Múnich y una con el Barcelona B). A esto le suma dos subcampeonatos, en 2012 con el elenco catalán y en 2020 con el inglés, mientras que terminó esta misma cantidad de veces tercero: en 2017, durante su primera temporada en Inglaterra, y en la actual.

Con este panorama, los Citizens clasificaron a la próxima UEFA Champions League, al igual que el Chelsea y el Newcastle. Los Blues se impusieron por la mínima sobre el Nottingham Forest para meterse, mientras que las Urracas hicieron lo propio gracias a la caída del Aston Villa por 2-0 frente el Manchester United. Los Villanos se quedaron afuera por diferencia de gol, en un duelo que se les comenzó a torcer después de la expulsión de Emiliano Dibu Martínez.

TABLA DE POSICIONES FINAL DE LA PREMIER LEAGUE