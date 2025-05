Se acorta la lista de nombres para el nuevo DT de Boca Juniors: las pistas que llevan al candidato de Riquelme

Gustavo Quinteros, Miguel Ángel Russo y Tata Martino, los nombres sobre la mesa

Corren las horas y el filtro de nombres de candidatos a entrenador de Boca Juniors es cada vez más grande. Luego de la eliminación del equipo ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura, se reconfirmó la idea de que Mariano Herrón deje su cargo como DT de la Primera para volver a la Reserva, algo que había anticipado este medio. Pero lo que todavía no está resuelto es quién será el sucesor del interino y quien tome las riendas de cara al Mundial de Clubes que comenzará el mes que viene.

Hay informaciones concretas a esta hora. Juan Román Riquelme tomó la iniciativa en esta ocasión y fue el que direccionó la búsqueda por sobre las intenciones del Consejo de Fútbol. Hay quienes dicen que uno de los laderos del presidente había tenido mucha injerencia en la contratación de Fernando Gago, pero en esta oportunidad quien tomó cartas en el asunto es el propio Román. Desde el Boca Predio desmintieron que haya habido contactos con Gabriel Milito, pero sí aclararon algo: “No quieren un técnico de su perfil, van por uno más grande, con más experiencia”.

En ese sentido, hay que marcar que quedan en el camino las opciones de Milito (44 años), Kily González (50) y Martín Anselmi (39), quien había sonado en la última semana. El ex DT de Rosario Central y Unión de Santa Fe tiene buena relación con Riquelme, pero no fue anotado su apellido en carpeta. En tanto, desde el entorno del entrenador del Porto le aseguraron a Infobae que no tiene intenciones de marcharse de Europa y continuará allá.

Gabriel Milito, descartado para DT de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desde la partida de Gago, los dos que habían picado en punta eran Milito y Gustavo Quinteros. El ex entrenador de Vélez ya había sido tutelado en Boca cuando se encaminaba al título de Liga con el Fortín el año pasado. Los de Liniers, de hecho, eliminaron a Boca en semifinales de Copa Argentina en el recordado 4-3 disputado en Córdoba. El naturalizado boliviano ostenta en sus vitrinas 13 títulos en cuatro países distintos y conoce a varios jugadores del plantel xeneize: dirigió a Carlos Palacios y Williams Alarcón en Colo Colo, convivió algunos días con Agustín Marchesín en Gremio de Porto Alegre y también tiene referencias de Marcos Rojo por parte de su ayudante de campo Leandro Desábato, quien lo conoce de Estudiantes de La Plata.

Hoy Gustavo Quinteros se encuentra de vacaciones en Europa a la espera de otra oportunidad de trabajo. Tuvo sondeos de Talleres de Córdoba, México, Chile y Arabia Saudita. Sin dudas, la idea que más lo seduce es la de ponerse el traje de DT con el escudo azul y oro, pero allegados al DT de 60 años, que sí entra en la categoría “grandes” como prioriza Riquelme, afirmó que no tuvo llamados desde la Ribera. Su periplo por el Viejo Continente finaliza a fines de mayo: ¿será el elegido?

Desde Brandsen 805 confiaron que ya hubo una conversación con el DT que pretende Riquelme y que, además, la idea es presentarlo en los próximos días para que se ponga en funciones la semana que viene. En este caso, habría que tachar a Miguel Ángel Russo, quien está al mando de San Lorenzo y podría disputar la final del Apertura con el Ciclón el próximo domingo 1° de junio en Santiago del Estero si su equipo elimina a Platense este domingo 25 de mayo.

“Miguel tiene una excelente relación con Riquelme y sabe que no va a llamarlo mientras esté con trabajo. Sabemos de las informaciones, pero estamos enfocados en San Lorenzo”, fue la conveniente frase de Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, en diálogo con DSports Radio. Lo concreto es que desde Ezeiza no descartaron que Miguel Ángel, quien en la consideración de Riquelme fue el mejor entrenador que tuvo Boca bajo su gestión, sea el elegido para dirigir el Mundial de Clubes. El técnico de 69 años tiene contrato hasta fin de año en Boedo, pero la inestabilidad institucional del club azulgrana invitaría a su renuncia.

Miguel Ángel Russo reveló que Juan Román Riquelme le mandó un mensaje

*Russo confesó que Riquelme le mandó un mensaje cuando su Central eliminó a River en 2023

Una opción es que San Lorenzo quede eliminado el domingo con Platense y Russo esté virtualmente liberado el día lunes para preparar labores para comandar a Boca a partir del martes, teniendo que desvincularse del Ciclón por esas horas. La otra es que si Miguel es efectivamente el candidato de Riquelme, la próxima semana en la que el plantel xeneize volverá a trabajar, sea comandado por un interino como Herrón o Roberto Pompei teniendo en cuenta que igualmente el equipo no tendrá competencia. Y que una vez que concluya la participación de San Lorenzo en el torneo con la final del 1° de junio, el lunes 2/6 o martes 3/6 Russo tome las riendas con una mini pretemporada de dos semanas pensando en el Mundial de Clubes. Vale mencionar que el propio Herrón definirá si regresa a la Reserva o se aleja de la institución de la Ribera.

La tercera carta que surgió es la de Gerardo Martino, otro entrenador de experiencia (62 años) que ya fue buscado anteriormente por el Consejo de Fútbol. Fue la primera alternativa de Boca antes de que tomara el mando Jorge Almirón en 2023. El Tata había sufrido el agobio de la prensa y los hinchas mexicanos previo al Mundial 2022 y terminó rechazando la proposición del Xeneize. Más tarde, se aventuró con Lionel Messi para comandar al Inter Miami, de donde se despidió en 2024.

El Tata Martino no estaría entre las opciones para DT de Boca (REUTERS/Marco Bello)

Una fuente confiable del Mundo Boca le había revelado a este medio que “al Tata no se lo llama más” en las horas posteriores al despido de Gago. Entienden, puertas adentro, que Martino no tuvo buenas experiencias en sus últimos años como director técnico. En tanto, desde el entorno del rosarino también desconocieron posibles contactos por estas horas, al mismo tiempo que confiaron que esperaba una propuesta de Brasil para volver a dirigir.

En conclusión, el nombre del futuro entrenador de Boca solamente lo tiene Riquelme. Román ya le compartió su idea al Consejo de Fútbol y, pese a la falta de unanimidad en la búsqueda, será él quien tenga la última palabra para cerrarlo. Sea quien sea, ya existió el contacto desde la eliminación del Xeneize en el torneo y en esa conversación se mostró buena predisposición para que la negociación llegue a buen puerto. En la Ribera esperan presentarlo cuanto antes para prepararse para un certamen de alto nivel en el que el equipo debutará el 16 de junio contra Benfica y que, tras una depuración del plantel, lo lleve al éxito en el segundo semestre del año en el ámbito doméstico.