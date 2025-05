Otro foco de conflicto en Boca: revelaron la verdadera razón de la ausencia de Marcos Rojo en el duelo ante Independiente

La eliminación de Boca Juniors ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura caló hondo en un plantel que ya venía golpeado por la derrota en el Superclásico ante River y en especial por la caída ante Alianza Lima que lo dejó al margen de la Copa Libertadores actual, el gran objetivo del semestre.

Si bien el plantel fue licenciado el día de hoy, una novedad estalló en la interna del plantel y la misma tiene que ver por la ausencia de Marcos Rojo entre los titulares del Xeneize en el duelo ante el Rojo. Si bien se informó que el capitán integró el banco de suplentes por un cuadro gripal que carreaba desde el sábado, al parecer la decisión del entrenador interino Mariano herrón tuvo un trasfondo disciplinario que trascendió después de la eliminación del equipo.

Marcos Rojo no se presentó al entrenamiento del sábado, previo al encuentro, aduciendo malestar físico. Sin embargo el cuerpo técnico esperaba que el futbolista se acercara al predio de Ezeiza para ser evaluado por el departamento médico del club, como establecen las normas internas. Al no cumplir con ese protocolo, Mariano Herrón decidió marginarlo del equipo titular como sanción, según indicó TyC Sports.

El zaguero ya había sido cuestionado por la hinchada en el último encuentro ante Lanús, cuando fue silbado tras sus declaraciones posteriores al Superclásico frente a River, en las que negó que el plantel estuviera en deuda. Aunque luego se disculpó públicamente, el desgaste con el público parece profundizarse. Esta nueva situación, sumada a otros antecedentes, agrava su situación en el club.

Marcos Rojo tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2025 y, por el momento, no hay señales de una posible renovación. Sobre su vínculo contractual, el defensor aclaró recientemente en una entrevista con ESPN que no hubo avances con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme: “Tengo hasta diciembre. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, pero no charlé con el club. Tengo una buena relación con Román, pero no sé cuáles son sus planes. Vivo el día a día. Llegado el momento, si es para irse o para quedarse, no va a haber muchas vueltas”.

La reincidencia en actos que generan malestar dentro del plantel y en la dirigencia podría acelerar una salida. Desde el entorno del jugador también se alimentan versiones sobre un posible regreso a Estudiantes de La Plata, mientras crece el malestar en la interna del vestuario xeneize. Este tema cobró fuerza luego de que su hermano,Franco Rojo, técnico de Malvinas en la Liga Amateur Platense, dejara entrever que existe un deseo familiar de que el zaguero retorne al Pincha: “Puede ser. Él salió de ahí. Si quiere y si se puede, volverá. Yo como hincha de Estudiantes, ojalá suceda. Al equipo le vendría bien”, expresó en una entrevista con el canal1.21+, al tiempo que aclaró que no hablan sobre la carrera del jugador. “Muchos amigos me dicen que vuelva, pero eso queda en él”.

Con un ciclo plagado de altibajos, que incluyó lesiones, expulsiones y varios episodios extradeportivos, el ex jugador del Manchester United atraviesa un presente marcado por la incertidumbre, en un contexto donde el club intenta recuperar estabilidad deportiva e institucional.