Di María no seguiría en el Benfica después del Mundial de Clubes: las opciones para su futuro

Ángel Di María podría no continuar en Benfica a partir de la próxima temporada (Reuters/Pedro Nunes)

Ángel Di María llegó al Benfica a mitad de 2023 para encarar su segunda etapa en un club muy especial de su carrera, porque fue el primer paso en Europa después de irse de Rosario Central en 2007. A 16 años de esa decisión, el campeón del mundo retornó al país luso para ganar su cuarto y quinto título con esta escuadra, pero su contrato vence a final de temporada y no hay certezas sobre qué pasará con su futuro.

El diario local A Bola ha publicado que sus constantes problemas físicos y la merma pronunciada de su rendimiento complicaron las negociaciones de renovación para extender el vínculo que vence el 30 de junio próximo. La nota firmada por el periodista Nuno Reis y titulada “Ángel Di María corre contra el tiempo en el Benfica” desgranó el mal inicio del Fideo en 2025: solo metió 4 de sus 15 goles en este año y no completa un partido desde el 11 de enero, cuando se coronó campeón por penales de la Copa de la Liga de Portugal ante Sporting Lisboa.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el astro de la selección argentina solo se había perdido un duelo por lesión en 2024 y ya acumula 13 en 2025, aunque el parate más prolongado se dio entre febrero y marzo, cuando estuvo casi un mes y medio de baja y se perdió 8 de esos compromisos. Luego de una ausencia en la victoria 6-0 contra Avs Futebol y ser suplente en el triunfo contra Estoril, su regreso en el clásico con empate ante el Sporting no fue el ideal: “Estuvo lejos de su mejor nivel, sin poder ocultar, naturalmente, que no se encuentra en forma óptima”.

No tuvo un buen comienzo de año, pero tiene chances de alzarse con dos títulos antes del Mundial de Clubes (Reuters/Miguel Vidal)

El análisis del medio citado fue más allá con el extremo de 37 años: “Llegó el extraño e inesperado momento en el que el campeón del mundo debe luchar contra sí mismo. Di María se enfrenta a sus propias limitaciones físicas, las restricciones derivadas de la edad, y tiene que demostrar al Benfica y a sus aficionados que aún es un jugador capaz de marcar la diferencia, mereciendo ser tenido en cuenta por el entrenador y el presidente”.

El periódico valoró la entrega del rosarino para ser influyente y volver a ser la figura del Benfica, pero agrega que “está pagando caro el precio de las lesiones y problemas musculares” que lo marcaron estos últimos meses. No es segura su titularidad en la última fecha de la Liga contra el SC Braga, donde debe ganar y esperar un traspié del Sporting Lisboa para ser campeón. Luego de ese duelo, se medirá a ese último rival en la final de la Copa de Portugal. Esa podría ser su despedida en suelo portugués.

Lo que sí es seguro es que jugaría el Mundial de Clubes en su totalidad, ya que se quedaría unos días más en julio en el caso que Benfica logre avanzar a la próxima fase, a disputarse en ese mes, pero antes debe clasificarse en un grupo que tendrá como rivales a Boca Juniors, Bayern Múnich y Auckland City.

Di María se retiró de la Selección después de ganar la Copa América 2024 EFE/Cristóbal Herrera

Los próximos encuentros serán claves para convencer a las partes de que su continuidad es una prioridad, como lo es en el caso de Nicolás Otamendi.

Con vistas a su posible futuro, Di María estuvo muy cerca tiempo atrás de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de Rosario Central, pero declinó la idea tras recibir amenazas dirigidas a su círculo íntimo. ¿Puede haber un cambio de planes? Tampoco hay que descartar que surjan ofertas desde Europa.

En charla con Infobae, también contó los detalles de una oferta que recibió desde Arabia Saudita después de ganar el Mundial con la Selección: “Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no. Ahí mi amigo me dice ‘algo tenemos que decir, porque ellos no se si saben que vos no querés ir a jugar ahí’. Y ahí le dije, ‘bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)’ ¡Y dieron eso! Mi mujer me decía, ‘¿pero cómo te van a dar eso tarado?‘. Y bueno, el tarado tenía razón. Decíamos ‘¿y ahora?’ Y nada, ya está, nos vamos a Lisboa, vamos a Benfica. Al final la dejé pasar“.