Yuki Tsunoda y la ambición de representar a todo un continente en la Fórmula 1: “Ser un piloto asiático exitoso es uno de mis objetivos”

Red Bull apuesta por la madurez de Tsunoda tras un desempeño inconsistente de Liam Lawson como reemplazo de Checo Pérez (REUTERS/Rula Rouhana)

El ascenso de Yuki Tsunoda al equipo principal de Red Bull Racing no sólo marcó un hito para el automovilismo asiático, sino que representa una transformación personal y profesional del joven piloto japonés.

Con 24 años y tras 93 carreras en la Fórmula 1, Tsunoda logró finalmente lo que muchos consideraban una oportunidad merecida, pero postergada: compartir los boxes con Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.

El pasado 6 de abril, Yuki Tsunoda debutó oficialmente con Red Bull Racing ante su público local en Suzuka, Japón, convirtiéndose en el primer piloto japonés en ocupar un asiento titular en el equipo principal de la escudería austríaca.

Pero el camino hasta allí no fue lineal. “Tuve que cambiar mi enfoque de cara al futuro, después de lo que pasó con Daniel en Baréin el año pasado. De lo contrario, no seguiría en la F1”, reconoció el piloto en una entrevista con The Independent.

Un estallido que marcó un punto de inflexión

Durante la carrera inaugural de 2024 en Baréin, Tsunoda protagonizó un episodio que precipitó una revisión profunda de su actitud dentro del paddock.

Tras un intercambio de posiciones con su entonces compañero Daniel Ricciardo, el japonés se mostró visiblemente molesto en la radio del equipo: “Sí, gracias, chicos. Lo agradezco”, exclamó con sarcasmo mientras realizaba maniobras agresivas contra el coche de su compañero.

Tsunoda admite transformación personal tras incidente con Daniel Ricciardo durante la carrera en Baréin 2024 (REUTERS/John David Mercer)

El incidente no sólo generó tensión interna, sino que llevó al propio Tsunoda a una autocrítica inesperada. “Nunca sentí que controlar mis emociones fuera la clave de mi éxito; simplemente era mi carácter natural”, admitió.

Consciente de que sus reacciones públicas estaban comprometiendo su desarrollo en la F1, decidió modificar su conducta: “Es el único aspecto en el que estuve trabajando muy duro, y me ayudó a cambiar mi mentalidad y a ser más serio”.

Una mentalidad renovada para un desafío mayor

En relación con los cambios que tuvo que incorporar para adaptarse a las exigencias actuales del deporte, Tsunoda explicó a The Independent: “Mi mentalidad era descargar el estrés en la pista y luego concentrarme. Pero hoy la F1 es más política y con más patrocinadores. Hay que encontrar un equilibrio”.

Este cambio de enfoque no pasó desapercibido. Tras dos rondas poco convincentes de Liam Lawson, quien había sido seleccionado para sustituir a Sergio “Checo” Pérez en diciembre, la dirección de Red Bull, liderada por Christian Horner y Helmut Marko, decidió apostar por la consistencia y madurez demostrada por el piloto japonés.

Más enfocado dentro y fuera de la pista

Tsunoda encaró la pretemporada con renovada intensidad. Se entrenó en Dubái, practicó snowboard en el Parque Nacional Hakusan y nombró como nuevo mánager al expiloto Diego Menchaca. Sus desempeños en clasificación también dieron señales claras de evolución: quinto en Australia y noveno en China.

Además de los avances técnicos, el piloto japonés también trabajó en su imagen pública, una parte cada vez más relevante en la Fórmula 1.

Tsunoda demostró progreso técnico: clasificó quinto en Australia y noveno en China durante la temporada actual (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Es un gran honor conducir y competir como piloto asiático. No ha habido muchos pilotos asiáticos en años anteriores, y ser un piloto asiático exitoso es uno de mis objetivos. Por ahora siento que voy por buen camino”, expresó a Forbes.

La exposición mediática en torno a la F1, especialmente con la expansión de contenidos como Drive to Survive, también lo llevó a ajustar su manera de interactuar frente a las cámaras.

“La cantidad de atención que recibe este deporte… Es sorprendente”, declaró en The Independent. Además reconoció que “es difícil saber cómo actuar frente a las cámaras; en mi temporada de novato, no fui natural, no usé mi energía de forma inteligente ni eficiente”.

Sin embargo, destacó que ese proceso de aprendizaje lo fortaleció: “Ahora sé cómo gestionarme. Disfruto de tener más responsabilidad. Este año es una oportunidad para dar un paso al frente y ser un piloto más completo”.

De Japón a Europa: un camino de adaptación

El crecimiento del piloto japonés también estuvo condicionado por un proceso de adaptación cultural y emocional. Luego de consagrarse en el Campeonato Japonés de F4 en 2018, se trasladó a Suiza para competir con Jenzer Motorsport en la F3 europea.

El piloto japonés superó desafíos culturales tras mudarse de Japón a Europa para competir en la Fórmula 3 (REUTERS/Issei Kato)

“El primer año, sin duda, cuando me fui de Japón, lo pasé muy mal. Extrañaba a mi familia; extrañaba a mis amigos y no poder estar con ellos ni hacer cosas divertidas”, relató durante una entrevista a Forbes.

Con el tiempo, se estableció en Faenza, al norte de Italia, sede del equipo Racing Bulls. Hoy afirma sentirse plenamente adaptado a su entorno en Europa: “Ahora me gusta más vivir en Europa que en Japón. Puedo relajarme por completo”.