El dramático relato de un pentacampeón olímpico sobre sus adicciones: “Mi hijo estaba preocupado de que yo amaneciera muerto”

Bradley Wiggins, en el clímax de su carrera (EFE/ALEJANDRO ERNESTO/Archivo)

Bradley Wiggins es una leyenda del deporte a nivel mundial. Con ocho medallas olímpicas, cinco de ellas doradas, se retiró en diciembre de 2016 después de convertirse en el británico más laureado en los Juegos Olímpicos. Más allá de haber nacido en Bélgica, el atleta representa los colores del Reino Unido y es el primer campeón de esa nacionalidad en el Tour de Francia (2012). Su salida de la disciplina generó un antes y un después en su vida, con un descarnado relato sobre los excesos en los que se sumergió hasta hace poco tiempo.

Con motivo de la publicación de su tercera autobiografía, titulada The Chain, que verá la luz a finales de 2025, Wiggins concedió un reportaje para el portal local The Observer y, en el anticipo de la charla dado a conocer este martes (se dará una versión más extendida este fin de semana), se confesó: “Era un adicto funcional. La gente no lo notaría. Estaba drogado la mayor parte del tiempo durante muchos años. Consumía cantidades enormes de cocaína”.

Sir Bradley Wiggins, que recibió el título de caballero por la reina Isabel II en 2013 tras sus victorias en el Tour de Francia y los JJOO de Londres 2012, se mantiene sobrio desde hace un año, asiste a sesiones de terapia regularmente y recibió la ayuda económica del ex ciclista Lance Armstrong. “Tenía un problema real y mis hijos, de hecho, estaban dispuestos a internarme en rehabilitación en un momento dado. Nunca he hablado de eso. Realmente estaba caminando por la cuerda floja. Hubo momentos en los que mi hijo estaba preocupado de que yo amaneciera muerto”, expresó.

“Me di cuenta de que tenía un gran problema. Tenía que dejarlo. Tengo suerte de estar aquí. Fui víctima de mis propias decisiones durante muchos años. Ya tenía mucho odio hacia mí mismo, pero lo estaba amplificando. Era una forma de autolesión y autosabotaje. No era la persona que quería ser. Me di cuenta de que estaba haciendo daño a mucha gente a mi alrededor”, siguió el padre de dos hijos.

Ganó cinco medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekin 2008, Londres 2012 y Río 2016 (Crédito: Action Images / Paul Childs)

El hombre de 45 años denunció en 2022 haber sido víctima de abuso sexual durante un periodo de tres años por parte de su entrenador de 72 cuando él tenía 13: “Ahora estoy mucho más en paz conmigo mismo, lo cual es algo realmente importante. Mi adicción era una forma de aliviar ese dolor con el que vivía. Aún estoy descubriendo muchas cosas de esto, pero lo que tengo ahora es mucho más control sobre mí mismo”.

En 2024 quedó en bancarrota, sin casa y con deudas que llegaron hasta los USD 2.500.000. En relación a esto, admitió que su adicción y la situación financiera repercutió en su círculo íntimo: “Pasaban días sin saber de mí. Puedo hablar de estas cosas con franqueza ahora. Había un elemento de vivir una mentira al no hablar de esto”.

“No hay un punto intermedio para mí. No puedo tomarme solo una copa de vino. Si me tomo una copa de vino, entonces estoy comprando drogas. Mi inclinación hacia la adicción era para aliviar el dolor con el que vivía”, sentenció.

Por último, Bradley Wiggins añadió que en la actualidad está revinculándose con el deporte que le dio todo y profundizó sobre sus sensaciones en diálogo con la publicación Cycling Weekly: “Cada vez que me subo a la bici, me recuerda a mis 13 años y lo infeliz que era a los 13, pero mi escape era montarla. De alguna manera, me ha devuelto esa misma sensación. Siempre lo he visto desde el lado negativo, con lo que vino con mi carrera y lo que pasó al final, mientras que ahora lo veo como lo que es... Al final, es donde encuentro el mayor placer, es mi santuario”.

Compitió en cinco JJOO consecutivos