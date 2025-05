La feroz autocrítica de Carlo Ancelotti tras la derrota del Real Madrid ante el Barcelona y las dudas sobre su futuro

El Barcelona y el Real Madrid han protagonizado un clásico inolvidable en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic, que le permitió al Blaugrana quedar a un paso del título en La Liga.

El triunfo por 4 a 3 del Culé expuso las complicaciones defensivas que atravesó el Merengue. Y Carlo Ancelotti no ocultó su fastidio durante la conferencia de prensa, donde le pidieron que realizara un análisis de la caída frente a la potencia catalana.

Si bien el experimentado estratega italiano dijo que su equipo ha competido hasta el final y que no tiene nada que reprochar a sus jugadores en cuanto a compromiso, ha dejado en claro que defendieron “mal” y que la consagración quedó muy lejos, dado que la Casa Blanca quedó a 7 puntos del Barça cuando restan solo 3 jornadas (9 unidades).

“Tenemos que defender mejor, en algunos aspectos. Hemos defendido mal, y punto. Hemos regalado algunas cosas y nos han castigado. El partido ha sido parejo hasta el último segundo, hemos tenido el balón del 4-4 y lo hemos marcado, pero en fuera de juego”, subrayó el DT ante los medios.

En la misma sintonía, el entrenador continuó con sus argumentos: “Yo he visto este partido, entre dos grandes equipos, no hay nada que reprochar a mi equipo, ha sido un compromiso total y no ha salido bien pero lo hemos competido hasta el último minuto”.

Para Ancelotti la clave de todo fue regalar ocasiones. “Como he dicho, en un partido de este nivel deben defender bien y atacar bien. Hemos atacado bien, buscando la oportunidad, se podía haber hecho obviamente mejor, hicimos errores evidentes que nos costaron dos goles”, se lamentó.

En cuanto al autor del hat-trick que no alcanzó de Kylian Mbappé, aseguró que Kiki tuvo una gran producción, porque marcó en todas las oportunidades que tuvo. “Hemos atacado muy bien a la espalda, hemos intentado evitar el fuera de jugo, hemos marcado tres y podíamos haber marcado dos más. El equipo tenía la idea clara, pero se podía haber defendido mejor en los últimos minutos de la primera parte. Y no hay que olvidar que nos faltan cinco defensas”, se justificó Carletto.

Otro de los puntos que se destacaron en la rueda de prensa se fijaron en la situación de Rodrygo, quien permaneció entre los suplentes y un jugó ni siquiera un minuto. “El cambio lo he hecho porque tenía un problema de esguince de tobillo, lo ha intentado pero he preferido el cambio”, comentó sobre la salida de Vinícius Jr, y explicó: “Rodrygo se ha recuperado pero no se encontraba bien y no estaba a su nivel máximo. No hay nada más, tengo cero problemas con él. Ha pasado un proceso febril y no estaba al ciento por ciento, había riesgo de que se pudiera lesionar”.

Para terminar, el DT eludió hablar de su futuro pero dejó claro qué espera del final de la temporada, sin comentar nada de si este había sido su último Clásico. “Es el último Clásico de la temporada, hay que terminar bien la temporada e intentar ganar los tres partidos”, concluyó.