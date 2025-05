Incertidumbre por el futuro de Cristiano Ronaldo tras otra temporada sin títulos en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo finaliza contrato en junio (Reuters)

Cristiano Ronaldo enfrenta un momento decisivo en su carrera tras una temporada complicada con el Al Nassr, donde a pesar de mantener su espectacular rendimiento goleador, el rendimiento colectivo no derivó en títulos para el conjunto que apostó por el astro luso. Según diversos informes, las negociaciones para extender su contrato con el club saudí han quedado en suspenso, lo que ha generado incertidumbre sobre su continuidad en el equipo.

El contrato actual de Ronaldo con Al Nassr finaliza el próximo 30 de junio. Aunque inicialmente se esperaba que el delantero portugués firmara un nuevo acuerdo por dos años, los resultados de la temporada han complicado este escenario. Fuentes como Marca y Daily Mirror aseguraron que la falta de títulos ha sido un argumento importante en la pausa de estas negociaciones.

A nivel individual, Ronaldo acumuló 33 goles en 39 partidos esta temporada, cifras que lo colocan entre los máximos referentes del fútbol mundial. Sin embargo, estos logros no fueron suficientes para evitar una decepcionante campaña colectiva. Al Nassr prácticamente quedó fuera de la lucha por el título de liga tras caer al cuarto lugar luego de una derrota 3-2 frente al líder Al Ittihad. Además, el equipo también fue eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC, tras caer frente al Kawasaki japonés.

El comportamiento de Ronaldo tras la derrota frente al Al Ittihad ha generado cierto malestar en la estructura del club. Según se reportó, el portugués dejó el campo visiblemente molesto y no se cambió el uniforme antes de abandonar el estadio. Daily Mirror recogió que este comportamiento “no fue bien recibido por la directiva del club”. Todo esto, junto con los fracasos recientes, podría abrir las puertas para un cambio importante en el futuro del astro portugués.

Su equipo cayó contra el líder de la liga y quedó eliminado de la Champions asiática (Reuters)

Entre los posibles destinos que se mencionan está el Al Hilal, uno de los principales rivales del Al Nassr y que se ha clasificado para el Mundial de Clubes. Las especulaciones también han llevado a considerar un eventual traslado a Estados Unidos, país que acogerá la próxima edición del torneo internacional, en un movimiento que podría estar respaldado por la FIFA.

No se descarta que Ronaldo busque nuevos horizontes, como indicó en su momento al unirse al Al Nassr en 2023, declarando que su etapa en Europa había terminado.

A pesar de la pausa en las negociaciones para extender su vínculo con Al Nassr, los meses recientes han estado marcados por conversaciones sobre un nuevo contrato que incluiría no solo roles como jugador, sino también funciones comerciales, de embajador y de desarrollo para el club. Según informes, este contrato podría alcanzar los 31 millones de euros anuales. Consultado en el pasado sobre su futuro, Ronaldo, de 40 años, afirmó: “Realmente quiero disfrutar esto, y mientras me sienta motivado, continuaré. El día que no me sienta motivado, me retiraré. No me veo como entrenador. Eso no forma parte de mis planes. Mi futuro está vinculado a otras áreas fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá qué sucede”.

Actualmente, Ronaldo lleva 934 goles en su carrera y ha expresado su ambición de alcanzar los mil antes de retirarse. Desde su llegada a Al Nassr hace dos años, ha disputado 103 partidos, anotando 91 goles y dando 19 asistencias. A pesar de los logros individuales, sus ambiciones personales podrían llevarlo a aceptar un nuevo desafío.