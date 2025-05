Crónica de la noche más tensa de los últimos tiempos en la Bombonera: cómo se vivió la clasificación de Boca en las tribunas

Los fanáticos del Xeneize dejaron en claro su descontento ante Lanús

Clima enrarecido. Alta tensión. Desahogo, pero a medias. Boca se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura después de sufrir más de la cuenta ante un Lanús que venía de jugar Cpá Sudamericana en Perú entre semana. No hubo diferencias entre los equipos, ni futbolísticas, ni físicas. Sobre el final, se terminó jugando como en el barrio y cualquiera de los dos pudo llevárselo en tiempo reglamentario. Las tribunas, ya a esa altura, eran un hervidero. Pero los cánticos estuvieron muy sectorizados y resulta clave analizar desde dónde, contra quién y en qué momentos provinieron. Eso sí, anoche las balas les entraron a todos: desde el presidente Juan Román Riquelme hasta los suplentes que no ingresaron al campo.

Cuando los jugadores de Boca saltaron al campo de juego para realizar la entrada en calor, el griterío fue unánime: “Para ser campeón, hoy hay que ganar… Dale, dale, dale Bo, hoy te vinimo’ a alentar”. Y como despedida al vestuario para el último recambio de indumentaria y arenga, sonó “solo le pido a Dios, que el Xeneize no me sea indiferente, ponga huevo y vaya al frente, vamos Boca no le falles a tu gente”. Los dos más aplaudidos cuando las voces del estadio enumeraron los apellidos titulares fueron Milton Delgado y Miguel Merentiel, por escándalo. Y hubo un trío de reprobados con silbatina estruendosa: Marcos Rojo, Tomás Belmonte y Carlos Palacios.

Así fue el minuto a minuto en La Bombonera:

2’ PT: Boca arranca como una tromba y la hinchada empuja de afuera. Blanco se proyectó en ataque y conectó un centro por bajo con Merentiel, que no llegó a direccionar el balón hacia el arco.

20’ PT: El partido no se termina de armar. Boca no encuentra los caminos, aunque tampoco sufre en defensa. “¡Para salir primeros, hay que poner más huevo, huevo!”, cantan los hinchas. Y empiezan a exigir.

Clima de alta tensión en el estadio Alberto J. Armando (Fotobaires)

25’ PT: Lanús empieza a dominar el balón por varios minutos y en campo de Boca. Surgen los primeros murmullos y desde las plateas y las populares Sur suena por primera vez “movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

26’ PT: Toto Salvio anticipa en el área de Boca y detiene por instante los corazones de los hinchas. Lanús avisó. Más de un fanático xeneize murmuró por lo bajo.

37’ PT: Velasco alterna un vitoreo por iniciar un buen ataque, pero luego se gana la reprobación generalizada porque tenía un pase claro a Zenón para dejarlo mano a mano con el arquero, pero su pase va directo a la posición del defensor de Lanús que retrocedía para marcar.

45’ PT: Boca no genera peligro y la gente se vuelve a impacientar. “Movete, Xeneize, movete”, vuelve a sonar. Pero no proviene desde el sector de La 12.

Entretiempo: Se escuchan muchos silbidos por la floja actuación. Agustín Marchesín, antes de meterse en el túnel que conecta el campo con el vestuario, les pide calma y arenga a los plateistas que les recriminan a los jugadores por el pobre papel.

Marchesín les pidió calma a los hinchas en el entretiempo

5’ ST: “Vamos, vamos Xeneize, te vinimos a ver, La 12 está re loca, no podemos perder”, cantan los hinchas, pero el equipo de Herrón no arranca. El partido es decididamente chato.

9’ ST: Los fanáticos de Boca tratan de sacudir la modorra y empujar al equipo. “Y vamos Boca, no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más…”, entonan.

11’ ST: Ante la falta de ideas, Blondel ve adelantado a Nahuel Losada desde atrás de mitad de cancha y prueba. La pelota muere en el techo del arco, pero genera el “uhhh” de los hinchas, que continúan forzando la garganta para envalentonar a sus jugadores.

13’ ST: Cambio en Boca. Milton Giménez por Alan Velasco. Silbidos generalizados para el ex Independiente. Aplausos y vitoreo para el ex Banfield.

14’ ST: Contragolpe de Boca que casi termina en gol. La manejó Merentiel después de un mal rechazo de Armando Méndez y la terminó Zenón con un zurdazo cruzado. La Bombonera se viene abajo porque el equipo de Herrón amaga con inclinar la cancha a favor.

Alan Velasco, uno de los más reprobados por el público de Boca (Fotobaires)

21’ ST: Boca parece tomar la iniciativa, aunque sin ideas. Lanús resiste. “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”, cantan los fanáticos boquenses.

25’ ST: Por primera vez en el partido, ante la falta de respuesta en el campo, La 12 canta “movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder…”.

27’ ST: “Hay que poner un poquito más de huevo, y todos juntos la vuelta vamos a dar… Vamos Xeneize no le falles a tu hinchada”, presiona el público al equipo.

29’ ST: El Toto Salvio se anima en ataque, se saca una marca de encima y prueba desde lejos. La pelota se va cerca del palo derecho de Marchesín. En la Bombonera se hace un silencio de tres segundos que evidencia la sorpresa que generó la jugada.

32’ ST: Se generan varios preinfartos en distintos sectores de la cancha cuando Ramiro Carrera aparece solo dentro del área de Boca y erra el gol de cabeza.

33’ ST: El Changuito Zeballos, ya en cancha, pierde una pelota y la gente se impacienta con él. Enseguida el que recupera el balón es Milton Delgado, que se gana la ovación de toda la cancha. Instantes más tarde, Belmonte prueba desde el borde del área grande y la tira a la tribuna. Nuevos reproches.

35’ ST: “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca, ganar o morir”, entonan algunos desde las plateas y las populares Sur. No llega a contagiarse toda la cancha.

La Bombonera habló y se dividió en el partido ante Lanús (Fotobaires)

36’ ST: Ahora sí, desde las plateas y las populares Sur, se oye un reclamo fuerte: “Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”. Y, tras eso, una similar con el mismo ritmo: “Jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta, que están jugando en Boca”.

37’ ST: La Bombonera se levanta con un remate potente de Blondel que se desvía en el camino y hace lucir a Losada. El rebote es pescado por el Changuito Zeballos, quien se perfila para su derecha y ejecuta a quemarropa, pero otra vez el arquero de Lanús salva a su equipo.

38’ ST: El partido se parte. A Palacios le cortan un pase en tres cuartos de cancha y Lanús sale de contragolpe. Marcich desborda por izquierda y tira el centro atrás, Battaglia pifa el rechazo y Marcelino Moreno tiene un penal en movimiento, pero Rojo le ahoga el grito de gol. Más tarde, Marcich recupera y se hace lugar para patear con zurda, pero Marchesín despeja. Enseguida prueba Salvio y es bloqueado. El partido parece de barrio y las tribunas son un hervidero. Puro nervios.

42’ ST: Fuertes silbidos para Lautaro Blanco y Tomás Belmonte, que son reemplazados por Marcelo Saracchi y Williams Alarcón, respectivamente. Antes el que se ganó la reprobación fue Marcos Rojo, quien luego de recuperar un balón, realizó un cambio de frente fallido que se fue al lateral.

43’ ST: Zeballos arma bien un ataque y cede a Milton Giménez, quien insólitamente le pifia a la pelota. “Nooo” generalizado en la Bombonera.

47’ ST: El último tiro de Milton Giménez se va cerca y levanta suspiros de resignación. Hay preocupación frente a la inminente tanda de penales. El triste recuerdo de Alianza Lima todavía está cerca.

Anoche muchos hinchas insultaron a la comisión directiva por primera vez desde que Riquelme es presidente de Boca (Fotobaires)

Final del tiempo reglamentario: “La comisión, la comisión, se va la puta, que lo parió”, es lo que cantan desde las plateas y varios hinchas de las populares Sur (incluso se ve agitar los brazos a algunos de la popular baja Norte”. Mientras Boca define a los pateadores y se realiza el sorteo del arco y qué equipo empieza pateando, suena “Ohhh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”. Tras unos instantes, cuando los jugadores se plantan en mitad de cancha para la tanda, llega el aliento: “Y dale Bo, y dale Bo…”. También suena desde los cuatro costados: “Soy del barrio de La Boca, y siempre te voy a seguir, en las malas a todas partes, las buenas ya van a venir, no somos como la Academia, no somos como el Ciclón, a Boca lo llevo en la sangre, lo llevo en el corazón”.

Final del juego. Boca se clasificó por penales: Los hinchas de la Tribuna Pescia, donde se ubica La 12, recriminan a los de la platea por haber insultado antes de la tanda desde los 12 pasos. “Plateista botón, plateista botón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió”. A los pocos minutos, se registran algunas escaramuzas y vuelan algunas trompadas en dicha popular. Lo mismo había ocurrido en la zona de Platea Media antes de los penales. Desde hacía mucho tiempo no se veía a la Bombonera tan dividida y con un clima tenso. Por la Avenida Almirante Brown se escuchan las cumbias que habitualmente suenan desde los parlantes de los puestos de comidas y negocios para celebrar después de los partidos, pero los hinchas están más moderados que nunca, casi sin poder disfrutar del triunfo por lo angustiante y poco convincente que fue. Eso sí, Boca está en cuartos de final y a tres partidos de ser campeón.