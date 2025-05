El controvertido video de Ronaldo en presunto estado de ebriedad que profundizó la crisis con los ultras del Valladolid

La relación entre Ronaldo Nazario y los fanáticos del Real Valladolid atraviesa su momento más crítico tras la derrota del club ante el Barcelona, que confirmó el destino sin escalas hacia la Segunda División del fútbol español.

El ex delantero brasileño, que no presenció el encuentro frente a los catalanes desde el palco presidencial del estadio José Zorrilla, fue blanco de una protesta masiva por parte de los simpatizantes del club castellano. Durante el último compromiso, las gradas exhibieron pancartas críticas y arrojaron billetes falsos de 500 euros con el rostro del legendario ex goleador campeón del mundo, acompañados por cánticos de “Ronaldo, vende ya”.

El Valladolid, que llegó a ponerse en ventaja en el marcador, sumó su vigesimosexta derrota de la temporada, una estadística que refleja la dinámica negativa del equipo a lo largo del campeonato ibérico y que ha desembocado en su descenso matemático a Segunda División con varias jornadas de antelación.

El descontento en la ciudad con la gestión del Fenómeno, quien adquirió la mayoría de las acciones de la entidad española en 2018, se ha intensificado en los últimos meses. Muchos simpatizantes critican su falta de compromiso directo en la dirección deportiva y su aparente distanciamiento con el proyecto. La situación se agravó tras conocerse que el ex futbolista ha recibido varias ofertas de compra, una de ellas procedente de un grupo empresario estadounidense que aún se encuentra en estudio.

Las protestas se vieron alimentadas por la aparición pública del brasileño el domingo pasado, al día siguiente de la derrota, en la Caja Mágica de Madrid durante la final del Mutua Madrid Open. La indignación creció tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se lo ve abandonando un restaurante en la capital ibérica en aparente estado de ebriedad, necesitando ayuda para bajar unas escaleras.

De inmediato, la Federación de Peñas del Real Valladolid reaccionó con dureza en su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter). “Este es el actual presidente y máximo accionista del Real Valladolid. Difunden este video en redes presuntamente del día de ayer mientras el club de su propiedad hacía historia al perder ocho partidos seguidos por primera vez en sus casi 100 años”, publicó la agrupación. “El Real Valladolid no se está muriendo, lo están matando, y cada día que pasa sin producirse la venta más profundo está el hoyo”, agregaron en el comunicad.

Además, a través de un escrito que ha enviado al Ayuntamiento de la ciudad y al PSOE como principal partido de la oposición en Castilla y León, los hinchas han pedido que sea considerado persona non grata en la ciudad.

Asimismo, la Federación ha solicitado que, mientras el brasileño sea presidente y máximo accionista de la entidad, no se haga ningún tipo de concesión de terrenos municipales ni se llegue a ningún acuerdo con el club.

En el documento se explica que no solo ha sido “desastrosa” la gestión deportiva del club, sino también la social, que califica de “nefasta”, con “continuas referencias a los aficionados como radicales”, con su ausencia en el estadio durante toda la temporada y la poca importancia que ha dado a los partidos de su equipo.

“Ha arrastrado el nombre de nuestro club, nuestra afición y, por ende, de la ciudad, por todos los campos de España”, detallaron en la petición, que destaca la importancia que tiene competir en primera división tanto para el Real Valladolid como para todos los ciudadanos, “hecho que ha sido despreciado por Ronaldo con su gestión”, subraya el comunicado.

Con el descenso ya consumado y la imagen del club deteriorada, la venta de la entidad parece la única vía para reconducir la situación. Sin embargo, la caída de categoría ha reducido el valor de mercado del equipo, y está por verse si las ofertas actuales satisfacen las expectativas económicas de Ronaldo.