Dura crítica de Macri por el presente de Boca: “Riquelme nos destruyó”

Mauricio Macri cuestionó duramente a Riquelme por su gestión en Boca

El ex presidente Mauricio Macri brindó una entrevista en Infobae en vivo donde tocó diversos temas de la actualidad política del país pero también se tomó un espacio para reflexionar sobre el presente de Boca Juniors, club que condujo durante más de una década.

“A mí me preocupa mucho. Hoy voy por la calle y de lo que más me hablan, obviamente, es del Club Atlético Boca Juniors”, planteó el ex mandatario que asumió el mando del Xeneize en 1995 como sucesor de Antonio Alegre y dejó el cargo de manera definitiva en 2008.

Enfrentado a la gestión actual que lidera Juan Román Riquelme, lanzó fuertes críticas al manejo del hombre que construyó una figura como ídolo futbolístico para luego dar el salto a la política boquense, ganando las elecciones para presidente en diciembre de 2023. “Hace una década me dedicaba a publicar esos afiches en la vía pública cada vez que les ganábamos (a River), cada vez que ganábamos algo, que los inventamos en esa época. Y ahora pasó a que los tipos se nos rían en la cara y digan: ‘Que Riquelme se quede 20 años más’”, sostuvo Macri, contraponiendo el presente xeneize con el de su eterno rival.

“¿Por qué? Porque de golpe decidimos, desde la emocionalidad, decir no es importante lo que ya construimos. No, lo que construimos es indestructible. Boca es el club más importante de la argentina for ever. ¿Y qué pasó? En cinco o seis años de este hombre (Riquelme), nos destruyó. Ahora tenemos que aguantar que todo el mundo va a la cancha de River y dice: ‘Les sacaron 20 años’“, afirmó. Antes de aclarar que ese enfoque puede traducirse también al nivel de la Ciudad de Buenos Aires: ”Esto es lo mismo, lo que hicimos estos 17 años no es joda viejo. No es joda. No fue producto de una inspiración personal mía, fue producto de un equipo que se armó y estudió“.

Riquelme tuvo un primer desembarco en la gestión de la entidad como vicepresidente de Jorge Amor Ameal, donde estuvo principalmente a cargo del Consejo de Fútbol. En diciembre del 2019, la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme triunfó con el 52% de los votos imponiéndose sobre la lista del por entonces oficialismo que representó Christian Gribaudo y una tercera opción que representó José Beraldi. En 2023, Riquelme fue el candidato a presidente y venció al espacio que presentó a Andrés Ibarra como alternativa presidencial y a Macri de vice.

Macri, de 66 años, estuvo en el estudio de Infobae en vivo acompañado por la candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato.

Más allá de que Macri dejó su cargo hace casi dos décadas en Boca Juniors, siempre se mostró vinculado al club desde sus opiniones y apoyando a los espacios políticos que comandaron los destinos del Xeneize hasta el desembarco de Riquelme y compañía.

El presente deportivo de la entidad de La Ribera es turbulento en la actualidad, ya que Fernando Gago no pudo liderar al equipo hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó debilitado en su imagen. Si bien el DT logró continuar en el cargo tras esa derrota contra Alianza Lima de Perú en la fase previa del certamen continental, el trabajo de Pintita se terminó abruptamente días atrás luego de la caída en el Superclásico ante River Plate por el Torneo Apertura.

Con Mariano Herrón como interino, Boca enfrentará este sábado a Lanús en la Bombonera por los octavos de final del campeonato local al mismo tiempo que la directiva de Riquelme define el plan de acción rumbo al Mundial de Clubes, el gran desafío del equipo en esta temporada. El Xeneize, aún sin un entrenador oficial, debe enfocarse en el debut contra Benfica de Portugal el viernes 16 de junio en un duelo correspondiente al Grupo C que se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego chocará con Bayern Múnich de Alemania también en Miami y finalmente cerrará su etapa inicial contra Auckland City de Nueva Zelanda en Nashville.