La contundente respuesta de Jorge Sampaoli al ser consultado sobre si dirigiría a Boca Juniors

Jorge Sampaoli habló sobre los rumores que lo vinculan a Boca

Luego de la salida de Fernando Gago, Boca Juniors se encuentra en la búsqueda de un entrenador. Si bien Mariano Herrón se hará cargo del plantel para afrontar los octavos de final del Torneo Apertura, la danza de nombres para tomar el comando del plantel es amplia: Gabriel Milito y Gustavo Quinteros aparecen en la delantera.

En ese contexto, Jorge Sampaoli, ex entrenador de la selección argentina fue consultado sobre si estaría dispuesto a desembarcar en La Ribera. “¿Posibilidad de Boca? Mirá, ni siquiera veo el lugar. Quiero encontrar la posibilidad de tener la chance de armar un proyecto, de armar un equipo con el perfil que tenía, por ejemplo, en Marsella, que jugaba muy bien; como aquel Sevilla, que también pude armarlo con Monchi, que jugaba muy bien”, expresó en diálogo con SPORT.

Sampaoli se encuentra sin club, ya que tuvo un efímero paso por el Stade Rennes de la Ligue 1. Duró apenas diez encuentros al mando del equipo francés. Desacuerdos con la dirigencia y un bajo porcentaje de puntos obtenidos terminaron por decantar su salida.

Jorge Sampaoli tuvo un breve paso por el Rennes (REUTERS/Manon Cruz)

“No coincidimos con la dirigencia ni con los dueños del club de cara a la conformación del medio plazo. Entonces preferí salir, porque a mí lo que más me seduce de los jugadores es que no tengan ningún tipo de inconveniente o que intenten siempre protagonizar. Entonces, cuando está urgido por el descenso, el jugador tiene miedo", explicó.

Luego, se refirió al tipo de futbolistas que le gustaría dirigir y a su filosofía de juego: “Armar el perfil de futbolista que no tenga ningún tipo de complejos para poder jugar sin la presión en cada momento para saber que tiene que ganar sí o sí. Y ganar de cualquier manera no lo entiendo y no lo comparto“.

Además de haber sido el DT de Argentina, Sampaoli estuvo al frente de la selección de Chile, en donde tuvo un exitoso paso, que tuvo su momento consagratorio con la obtención de la Copa América 2015. Además, dirigió al Santos, Flamengo y al Atlético Mineiro en Brasil y en Europa estuvo en Sevilla y en el Olympique de Marsella.

En ese sentido, el entrenador nacido en Casilda, Santa Fe no tiene prisa para volver a dirigir. "Hay momentos donde, cuando uno se apura, normalmente comete errores, toma procesos empezados", indicó.

“Hoy no hay tiempo en el fútbol, el entrenador tiene mucha observación sobre él. Entonces, cuando uno provoca un proyecto desde su elección, es mucho más fácil que resulte que cuando uno entra en un proyecto armado por otro", agregó.

Por otro lado, se permitió hablar sobre la comparación del momento que involucra al juvenil español Lamine Yamal y Lionel Messi. “Lamine me hace recordar mucho a Neymar. Leo para mí es diferente. Yo lo veo diferente futbolísticamente y Leo es otra cosa. Yo siempre hablo de que uno puede hablar de jugadores de fútbol y de Leo. Es otro mundo, otra historia”, sentenció.

"Es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos porque se ha mantenido en ese nivel desde que empezó hasta que terminó o hasta ahora. Sigue siendo un jugador que determina. A Lamine lo veo muy parecido a Ney cuando apareció, que era un jugador que sí, también en aquel momento pensábamos que iba a pelear el número uno del mundo con Leo y, bueno... no pasó“, concluyó.