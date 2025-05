Así quedaron las tablas de la F1 tras otra victoria de Piastri y el 1-2 de McLaren en Miami: el inquietante lugar de Alpine

Finalizó un fin de semana especial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, que contó con la segunda carrera Sprint del calendario y la solvente victoria de Oscar Piastri. El piloto australiano sumó su tercera victoria de forma consecutiva y se asentó como el claro contendiente a quedarse con el título de la Máxima, en lo que promete ser una pelea con su compañero de McLaren Lando Norris, quien terminó segundo en el circuito callejero estadounidense y había ganado la competición del sábado. Por su parte, Alpine tuvo una performance decepcionante y volvió a quedarse sin puntos.

La maldición del poleman se cumplió nuevamente en el GP de Miami y Max Verstappen no pudo imponerse en la sexta jornada de la F1 tras largar en la punta. El neerlandés de Red Bull peleó ferozmente con ambos McLaren para mantener el liderato, pero terminó perdiendo con un monoplaza que no está al mismo nivel que el de sus rivales. Incluso, no pudo alcanzar a George Russell en la fase final de la carrera y finalizó cuarto, mientras que el corredor de Mercedes se subió al último escalón del podio. Su compañero, Andrea Kimi Antonelli, quedó sexto.

Uno de los grandes ganadores de la carrera fue Williams. La escudería británica sumó puntos importantes gracias al quinto puesto de Alex Albon y la novena plaza que consiguió Carlos Sainz. Por su parte, Ferrari tuvo una performance llena de polémica: Charles Leclerc terminó séptimo y Lewis Hamilton, octavo.

Sin embargo, ambos pilotos se pelearon en pista durante varias vueltas y la cúpula del equipo italiano ordenó que intercambien posiciones en dos oportunidades. En la vuelta 40 le indicaron al monegasco que dejara pasar al inglés. Este no pudo sacar distancia y para el giro 54 de 57 decidieron que volvieran modificar sus ubicaciones.

Los resultados del Gran Premio de Miami (@F1)

Yuki Tsunoda terminó décimo y logró sumar una unidad para Red Bull. En cambio, Alpine volvió a completar un Gran Premio sin puntuar y sigue estancado en la parte baja del Campeonato de Constructores. Pierre Gasly salió desde la línea de boxes por realizar cambios en el setup de su monoplaza y terminó decimotercero. Vale recordar que el piloto galo terminó octavo en la Sprint y consiguió un punto. Jack Doohan tuvo una performance para el olvido y abandonó en la primera vuelta tras tocarse con el Racing Bulls de Liam Lawson. De esta manera, la escudería francesa suma siete puntos y se ubica anteúltima.

Más allá de que falten más de la mitad de las carreras, McLaren se encamina a obtener el bicampeonato en el plano de los equipos y lidera con 246 unidades, seguido por Mercedes con 141. A su vez, Piastri se asentó en lo más alto del Campeonato de Pilotos con 131 puntos y le sacó una diferencia de 16 a Norris. Por debajo se ubican Verstappen con 99 y Russell con 93.

Después de un fin de semana sin actividad, la Fórmula 1 seguirá con un triplete de Grandes Premios de forma consecutiva. Del 16 al 18 de mayo se disputará el GP de Emilia-Romaña, en Italia. Luego, del 23 al 25 del mismo mes, se realizará el histórico GP de Mónaco. Por último, del 30 al primero de junio se correrá el GP de España, en Cataluña.

Tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1°: Oscar Piastri (McLaren) - 131 puntos

2°: Lando Norris (McLaren) -115 puntos

3°: Max Verstappen (Red Bull) - 99 puntos

4°: George Russell (Mercedes) - 93 puntos

5°: Charles Leclerc (Ferrari) - 53 puntos

6°: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 48 puntos

7°: Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 puntos

8°: Alexander Albon (Williams) - 30 puntos

9°: Esteban Ocon (Haas) - 14 puntos

10°: Lance Stroll (Aston Martin) - 14 puntos

11°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 9 puntos

12°: Pierre Gasly (Alpine) - 7 puntos

13°: Carlos Sainz (Williams) - 7 puntos

14°: Nico Hülkenberg (Sauber) - 6 puntos

15°: Oliver Bearman (Haas) - 6 puntos

16°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 5 puntos

17°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos

18°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 0 puntos

19°: Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos

20°: Gabriel Bortoletto (Sauber) - 0 puntos

Clasificación del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1°: McLaren - 246 puntos

2°: Mercedes - 141 puntos

3°: Red Bull - 105 puntos

4°: Ferrari - 94 puntos

5°: Williams - 37 puntos

6°: Haas - 20 puntos

7°: Aston Martin - 14 puntos

8°: Racing Bulls - 8 puntos

9°: Alpine - 7 puntos

10°: Sauber - 6 puntos