Qué dijo Jack Doohan tras superar a Gasly y quedar 14° en la clasificación del GP de Miami

La Fórmula 1 siguió su curso este sábado con la clasificación del Gran Premio de Miami, luego de lo que fue la victoria de Lando Norris en la caótica Sprint. La pole de Max Verstappen, que saldrá desde el pico de la grilla este domingo, fue uno de los ejes de la Qualy, que también entregó novedades dentro de Alpine con el dúo compuesto por Pierre Gasly y Jack Doohan.

El experimentado piloto francés no pudo emular la SQ2 lograda este viernes y se quedó en la Q1 con un tiempo de 1:27.710, que lo obligará a largar desde el 18° lugar y lo relegó a casi tres décimas de su compañero, ya que Doohan pasó el primer filtro después de estampar el cronómetro en 1:27.422. Incluso, el australiano mejoró su registro en la Q2 (1:27.186), pero no le alcanzó para llegar entre los 10 primeros, quedó a más de nueve décimas del mejor crono y se posicionó en la 14° ubicación, por delante de Liam Lawson, Racing Bulls (15°). Compartirá la séptima fila con Gabriel Bortoleto (Sauber, 13°).

Se invirtieron los roles en la escudería francesa porque Gasly en 2025 solo había salido entre los cinco últimos en el Gran Premio de China, mientras que para Doohan es la tercera vez en el año que se escapa del fondo, aunque nunca logró salir entre los diez primeros (14° en Australia, donde abandonó por un accidente y 11° en Bahréin, donde terminó 14° en carrera).

Tomando como referencia clasificaciones y carreras, la batalla en Alpine está 13 a 4 para Gasly. Hay que tener presente que Doohan tuvo mejores resultados que su compañero en la qualy Sprint de China (16° a 17°) y en esta clasificación de Miami (14° a 18°), pero las otras dos “victorias” internas las logró por las exclusiones de Pierre en la principal del GP de China (quedó undécimo pero su auto fue descalificado por temas técnicos) y en el GP de Arabia Saudita (lo chocó Yuki Tsunoda).

Más allá de este dato, Jack Doohan se mostró desilusionado por no haber llegado a la Q3 en diálogo con la transmisión oficial de la F1: “Decepcionado por no pasar a la Q3, seguro. Esperaba que con nuestros esfuerzos fuéramos capaces, pero al final, simplemente no tuvimos suficiente”.

Jack Doohan largará desde el 14° lugar este domingo (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Además, fue consultado sobre si tenía algo más para dar en pista o mostró el máximo potencial del monoplaza: “Esperaba más en la primera vuelta en la Q2. Y, en la segunda vuelta, presioné un poco más. Tuve un par de derrapes. Probablemente, no, tal vez una décima de segundo en juego limpiando la vuelta. También necesito simplemente revisar y ver qué podría haber hecho mejor para que los neumáticos aguantaran durante toda la vuelta”.

El joven piloto, que se estrenó en la Fórmula 1 en la última carrera de 2024, mejoró la imagen de su jornada, ya que previamente terminó anteúltimo en la Sprint de este sábado sólo porque Max Verstappen cayó al último lugar tras la sanción de 10 segundos que recibió. La carrera empezó con 19 autos, ya que Charles Leclerc no pudo largar porque estrelló su monoplaza en la vuelta de reconocimiento, y terminó con 17 por los abandonos de Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Por otro lado, Doohan todavía no pudo sumar puntos en la Máxima, a diferencia de su compañero porque Pierre Gasly ha ganado los siete puntos que tiene Alpine en el campeonato de constructores (6 en Bahréin por terminar 7° y uno en Miami por cerrar 8° en la Sprint). Esto último fue posible por las diferentes sanciones a Alex Albon (Williams), Lawson y Ollie Bearman (Haas).