Marcelo Gallardo reveló su desconocido fanatismo por una leyenda de otro deporte: “Fuera de serie”

El 17 de junio marcará el inicio del Mundial de Clubes para River Plate. La competición, con epicentro en los Estados Unidos, tiene al Millonario en el Grupo E, junto a Monterrey de México, Inter de Italia y Urawa Reds de Japón y, a menos de dos meses para su estreno, Marcelo Gallardo fue entrevistado por el canal oficial de la FIFA, organizadora del evento, en la que reveló un desconocido fanatismo por uno de los máximos emblemas de otro deporte, y analizó de lleno la cita a desarrollarse en los próximos días.

Más allá de la importancia de los cruces ante Rayados y los Neroazzurros, el tema destacado de la charla pasó en torno a la admiración del Muñeco por una estrella de la NBA: “Viví con mucho fervor la época dorada de Chicago con su majestad a la cabeza, he sido un gran fan de Michael Jordan en todo su esplendor”. Vale destacar, Gallardo jugó en el DC United en 2008, cinco años después del retiro del escolta y alero, pero pudo acercarse a las raíces de una disciplina que catapultó a la figura al estrellato.

El hexacampeón de la NBA con los Bulls es una de las leyendas del baloncesto a nivel mundial. Fue elegido en cinco ocasiones como el jugador más valioso de la liga, es bicampeón olímpico con la selección de los EEUU gracias a sus medallas en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992 y es parte del Salón de la Fama. Estos números pintan de cuerpo entero la carrera de un afamado jugador, que se retiró el 13 de abril de 2003 con la camiseta de los Washington Wizards ante Philadelphia 76ers.

En este sentido, el entrenador de River Plate profundizó sobre las cuestiones que lo obnubilaron con M.J.: “Me ha deslumbrado a todo nivel, su liderazgo, su comportamiento ganador, su mentalidad para hacerse cargo de situaciones límite, me ha parecido un deportista fuera de serie. Aparte de su talento y su gran capacidad mental”. Y agregó: “Soy observador de los deportes, me gusta el deporte, cuando he estado viviendo ahí he ido a ver básquet, fútbol americano, béisbol, me he empapado de su cultura deportiva, si me das a elegir voy a optar toda la vida por el fútbol”.

Ganó seis campeonatos de la NBA (Crédito: Jonathan Daniel/Allsport)

Por otro lado, palpitó la participación en el Mundial de Clubes con vistas a su estreno contra Urawa Reds desde las 16 (hora argentina) en el Lumen Field de Seattle: “Me genera una gran expectativa formar parte de un torneo de semejante jerarquía en su nacimiento, en lo que respecta a un Mundial de Clubes, con clubes de todo el mundo compitiendo en un mismo lugar”.

“El primer partido va a dar una sensación de pertenecer a un lugar de élite”, señaló sobre el duelo de apertura y destacó que el duelo del 21 de junio contra Rayados de Monterrey en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles despertará un “interés enorme” al tratarse de dos equipos latinos en acción.

Más adelante, se refirió al encuentro más atractivo de la zona, en el cual se emparejará el 25 de ese mes contra el Inter de Lautaro Martínez, nuevamente en Seattle: “Son equipos representativos de Europa. El Inter es un equipo muy representativo, ganador de Champions y referente de una de las últimas, es un equipo de mucho calibre, con ascendencia de jugadores que han marcado historia. Va a ser un enfrentamiento para nosotros de suma importancia”.

La pasión de Marcelo Gallardo por River Plate también fue eje de la conversación con la FIFA, luego de que el entrenador arrancó su segundo ciclo en la Banda hace menos de un año: “Para mí River es un sentimiento muy especial, es parte de mi esencia como deportista, como persona. He nacido en este club, es una identificación muy fuerte, la que yo siento para con el club, los hinchas para conmigo, en un lugar donde hoy no solo representa una rica historia si no también se ha vuelto un escenario espectacular donde vas a vibrar, la gente va al estadio a vibrar de una manera muy especial. Es un fenómeno popular, la concurrencia de gente al estadio, estoy en el lugar que quiero estar, soy feliz estando acá, es parte de mi vida”.