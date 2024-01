Diego Martínez es presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors: “Soñé y me preparé para este momento”

“Soñé y me preparé para este momento, lo deseaba. Damos lo máximo en cada institución, nos tocó ir creciendo y año tras año crecíamos de categoría. La esencia es la misma, cada categoría tiene su particularidad. Tuvimos instituciones que nos fue bien y otras no, pero somos más completos como cuerpo técnico. Esto no tiene nada que ver con lo vivido hasta ahora, pero el camino recorrido nos ha preparado para estar a la altura”.