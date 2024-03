Sebastián Battaglia, sin filtro: del “destrato” cuando lo despidieron de Boca en una estación de servicio a la opinión de Riquelme como jefe

Battaglia recordó el día que lo despidieron en una estación de servicio

Sebastián Battaglia, el futbolista más laureado en Boca con 19 títulos, tuvo un cierre complicado como DT del Xeneize y recordó con detalle su desvinculación que ocurrió en una insólita ubicación. El ex volante de contención habló sobre diferentes temas que dejaron sus años como entrenador en La Ribera.

Al ser consultado si la notificación de su salida del club en una estación de servicio pudo ser catalogada como un “destrato”, el entrenador no dudó. “Sí, obvio. Ni hablar, 100%. A ver yo tengo historia en este club, tengo mucha historia y la verdad es que no solamente otros tienen historia. Yo también la tengo, tengo mi historia. La voy a cuidar por siempre y voy a querer lo mejor para Boca. Voy a querer que le vaya bien, que gane y que gane títulos así la gente festeja”, arrancó en charla con TyC Sports.

Y profundizó sobre el tema de su ruptura con el Xeneize: “No me parece que sea la forma. El día que te quieren contratar parece todo color de rosa, somos todos rubios de ojos celestes y después de te vas transformando. Hubiese estado bueno que haya sido de otra manera. No estuvo bien, está claro que no estuvo bien. Quedó a la vista de que no estuvo bien”.

Además, intentó analizar las razones detrás del final de su paso como técnico de Boca. “Se decidió por el cambio... siempre se vuelve a esa declaración mía. Al poco tiempo trajeron a Payero, que yo lo había pedido. Después parece que el malo de la película termina siendo uno solo y no es así. Uno estaba de acuerdo con lo que uno hacía. Capaz ahí había un cortocircuito. Se fue estirando y agrandando y cuando se tuvo la oportunidad decidieron cortar el proceso sin ver las cosas buenas que se hicieron”, añadió al respecto.

Battaglia opinó sobre el día que Riquelme hizo bajar a los jugadores del micro

Al abordar las problemáticas actuales del Xeneize, opinó sobre la participación en la Copa Sudamericana al no lograr clasificar a la Libertadores: “Ahora no estar clasificado, uno no valora lo que tiene y se da cuenta cuando no lo tiene más. No lo digo por mí, lo digo por un montón de situaciones que a veces pasan en la vida. Pongamos hoy, Demichelis silbado. Al día de hoy tiene al goleador del campeonato, es el equipo que no perdió y a nosotros nos pasa con esto. Las cosas no son tal como las cuentan”.

Uno de los momentos icónicos en su ciclo fue el día que Riquelme bajó a los futbolistas del autobús para darles una charla en el vestuario.“Yo no lo sabía. Yo estaba en conferencia de prensa y me enteré después. Si ya estaban dentro del micro, él como jugador no se hubiera bajado. Yo me pongo en el lugar del otro cuando uno está en una función. En caliente uno hace cosas de las que después se arrepiente. No estuvo bien, tranquilamente pudo haber sido otro día. No fue una charla mala, para el afuera queda raro. Al que no le jode, no tiene sangre”, detalló Sebastián.

En otro momento el periodista Matías Pellicioni le preguntó por el conflicto con Agustín Almendra: “¿Es verdad que te dijo “como jugador ganaste todo pero como entrenador sos un desastre?”. Battaglia no dudó y amplió aún más lo sucedido: “Sí, sí... Y lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte en la que me dice: ‘Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo’. Menos mal...”.

LAS OTRAS 4 FRASES DE SEBASTIÁN BATTAGLIA

• El día de la lucha por los premios en la Copa Libertadores: “Vos estás arrancando una temporada y lo normal sería que el jugador tenga la cabeza libre. Que el jugador venga, entrene, se prepare de la mejor manera y pueda rendir en la cancha. El tema se fue estirando por distintas cuestiones y algunas cosas no las conocía. Se llegó al punto de una disputa. Yo desde mi lado no podía hacer demasiado. Se puso tirante y no estaba bueno”.

• Cuando bajó a Villa, Zambrano y Cardona de un partido contra Newell’s por una intoxicación: “Hicieron una cosa que no correspondía y por eso yo decidí en ese momento sacarlos. Estaban mal, no estaban en condiciones de jugar. No recuerdo tanto, es importante poner orden”.

• La diferencia de Riquelme jugador y dirigente: “Un jefe difícil. Como compañero y jugador, un fuera de serie. Difícil porque uno piensa de una manera y uno de otra. Hay veces que las cosas tienen que estar en una misma línea para que se puedan dar. Entre gente, cuerpo técnico y jugadores”.

• Su cruce verbal con un hincha de Huracán: “Asumo el error y no está bien lo que uno hace, como tampoco está bien lo que hace la gente. Porque era uno solo, no era toda la gente. Asumo la equivocación y asumo el error, pedí disculpas. Los resultados son los que mandan y hace que el fútbol sea una histeria total”.