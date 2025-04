Es figura de Los Pumas 7s, sufrió una grave lesión y durante su rehabilitación estudió para chef: “Mi especialidad son las carnes y el sushi”

Los Pumas 7s se consolidaron como uno de los seleccionados nacionales que mejor representan al país en el exterior. En cada presentación los niveles de audiencia aumentan considerablemente, y los resultados acompañan con la pasión popular que sigue las acciones a la distancia.

La conquista en la fase regular del Circuito Mundial SVNS 2024/2025 marcó un hito para el deporte argentino. Y los días 3 y 4 de mayo, el elenco albiceleste se presentará en Los Ángeles para afrontar la gran final que determinará al campeón de la temporada. “Estamos viviendo un momento muy lindo, pero no es algo de estos últimos meses, sino de años. Tal vez ahora se se esté reconociendo el fruto de todo este laburo que venimos haciendo, pero también hay un gran trabajo que hizo el grupo que estuvo antes”, advirtió Alejo Lavayén, una de las figuras del equipo, en diálogo con Infobae.

En la fase de grupos del torneo, Argentina integrará el Grupo A y tendrá una agenda exigente, dado que el sábado 3 de mayo se medirá ante Gran Bretaña a las 16:34, frente a Francia a las 19:35 y cerrará la jornada contra Sudáfrica a las 22:46.

El presente del combinado liderado por Santiago Gómez Cora podría compararse con el de La Scaloneta, ya que las exigencias nunca mermaron a pesar de las conquistas obtenidas. En el fútbol, el título de la Copa América en Brasil y el Mundial de Qatar elevaron la vara, y en Estados Unidos se volvió a festejar en la recordada final ante Colombia por el torneo continental. Y para el back, aquella analogía es una motivación adicional para continuar con la exigencia al máximo. “Es lo más lindo que nos pueden decir. Somos fanáticos del fútbol y vimos el Mundial todos juntos en un viaje en Dubái. Por eso, tiene un significado muy grande para nosotros. Es un orgullo que nos comparen con la selección argentina de fútbol", subrayó.

Para Lavayén, el Seven “tuvo un salto muy grande en los Juegos Olímpicos de Tokio”, donde se consiguió la medalla de bronce. “A partir de ahí, se dieron pasitos hacia adelante y es muy valorable mantenerse; porque una vez que estás arriba todos los equipos te quieren bajar. Ya nos miran de otra manera, porque ahora nos consideran candidatos en todas las competencias. Y en ese aspecto, nos sentimos identificados con la selección de fútbol, porque tampoco nos conformarnos con nada“, analizó.

Alejo Lavayén

La histórica producción en la cita de la capital japonesa elevó la vara en las expectativas de los fanáticos en París 2024; pero el golpe en Francia significó “un mazazo” para el conjunto nacional. Si bien Alejo no fue parte de la incursión albiceleste en La Ciudad de la Luz, acompañó al plantel desde las tribunas. "Había una la ilusión enorme. Veníamos jugando un gran rugby, aunque habíamos bajado un poco el rendimiento. No llegamos en nuestro mejor momento, pero estaba el deseo de llegar al podio; y cuando la ilusión es tan grande, es más dura la caída. Hicimos un duelo después de los Juegos Olímpicos, y partir de ese terrible momento volvimos a empezar. Había que pasar de página y ahora estamos de vuelta compitiendo por los primeros puestos", recordó.

Según su visión, la clave del éxito de Los Pumas 7s "es la ambición". “Lo que ven en los partidos marca el laburo que hacemos en cada entrenamiento. Tenemos un grupo muy competitivo, nos sacamos chispas en cada práctica; y eso eleva el nivel individual de cada uno”, explicó Lavayén.

Naturalmente, esa competencia interna también debe ser controlada para que no cruzar el límite y evitar lesiones innecesarias. “Es un deporte de alto rendimiento y funciona así, porque todos queremos jugar. Ayuda mucho que seamos pocos, porque forjamos una gran amistad y todos sabemos que lo que ocurre en la cancha queda ahí. Siempre comemos juntos y nos llevamos bárbaro. Incluso en las concentraciones, compartimos habitaciones y yo duermo con Joaco (Pellandini), que juega en la misma posición que yo”, subrayó.

Alejo Lavayén

En el extranjero se unieron los lazos de un equipo que hizo historia. A pesar de la diferencia de edad, porque “están los experimentados con más de 30 años que están acostumbrados a las vivencias de las giras, y los más jóvenes que pertenecen a la Sub 23 que tienen otra energía”, el grupo es homogéneo. “Cuando estamos todos juntos, nos sumamos a las jodas internas para divertirnos. Es un estilo de vida. Si bien tiene su parte dura, disfrutamos mucho de los viajes. Y siempre los vivimos de una manera diferente. Asia no fue lo mismo que Estados Unidos o Canadá, pero en todas las experiencias nos queda un gran recuerdo”, reflexionó alejo.

La sal o la pimienta en las bebidas durante los almuerzos forman parte de las bromas habituales que obliga a los jugadores a estar alerta constantemente. “También hay que tener cuidado con las habitaciones, porque si uno se descuida y deja la puerta abierta cuando se va, cuando vuelve se puede encontrar con el cuarto detonado, sin los colchones o con la ropa revuelta por todos lados”, continuó con humor.

De todos modos, esos momentos de distención se dan durante los primeros días, cuando el plantel se está adaptando a los lugares, “porque a medida de que se acerca el torneo la concentración va en aumento”. “Y antes del debut, no vuela ni una mosca”, remarcó.

Alejo Lavayén

El trabajo de Gonzalo Gómez Cora es fundamental en la preparación de los compromisos. Generalmente, sus charlas grupales van acompañadas de videos para analizar a los rivales y explicar movimientos tácticos. “Nos transmite su experiencia, porque cree mucho en la preparación. Nos brinda esa certeza durante el día a día, con sus rituales y rutinas mañaneras, que son hiper importantes para los partidos. Nos hace sentir muy cómodos para que estemos tranquilos y podamos dar nuestra mejor versión en la cancha”.

Tanto Alejo Lavayén, como el resto de sus compañeros, aseguran que no son conscientes de todo lo que lograron hasta el momento. “Por la vorágine diaria en la que uno intenta seguir mejorando, uno no se frena para mirar ver lo que se ha conseguido. Somos muy ambiciosos y no nos conformamos con nada. Por eso, para nosotros, nuestro objetivo siempre se fina en el próximo partido”, reveló.

Alejo atravesó una situación crítica en diciembre de 2023. Durante la primera fase del campeonato de Dubái, en el tercer encuentro contra Irlanda, chocó con un rival que le provocó una dura lesión. “Pequé de optimista”, dijo con el dolor que le provocó aquel impacto. Y en su memoria jamás podrá olvidar cómo voló por los aires cuando fue arrollado por su rival. “Pensé que no me había roto nada, que era sólo un golpe. Dije: ¡No pasa nada, es una inflamación en el ligamento! Nunca me imaginé que me hubiera roto toda la rodilla. Tuvieron que reconstruirla. Los primeros días no entendía nada y pensaba que zafaba; pero me mandaron de vuelta para Argentina y me tuvieron que operar dos veces. Fueron 15 meses durísimos, una etapa muy oscura“.

El apoyo de su familia fue clave para su recuperación. “Mi gran objetivo era estar en los Juegos Olímpicos de París y cuando supe que no iba a poder estar se me destruyó el sueño. Se me volteó el castillo de arena que había construido en mi cabeza. Tuve que hacer un gran trabajo psicológico para mantenerme entero, y me propuse hacer 4 o 5 horas por semana de kinesiología, porque quería recuperarme lo más rápido posible. Atravesé una montaña rusa de emociones”, explicó.

Durante su rehabilitación recibió la contención de sus seres queridos. Los familiares y amigos estuvieron a su lado en cada paso que daba. “También me apoyé en un coach deportivo y mi psicólogo con terapias alternativas. No quería dejar nada librado al azar. Sabía todo el sacrificio que había hecho para para llegar al equipo y me propuse como única meta sufrir lo menos posible. Elaboré en mi cabeza pensamientos que me permitieran crecer y madurar para lo que se venía. Fue un mazazo, porque ya me había recibido en la facultad y estaba a full con el Seven. La incertidumbre se sembró porque me pregunté qué iba hacer todo ese tiempo hasta que empecé con cosas nuevas que me encantaron, como la carrera de chef“, reveló.

Con la licenciatura en administrador de empresas bajo el brazo, Alejo descubrió su otra pasión: la cocina. “Cuando la vida te da limones, hay que hacer limonada”, reflexionó. Si bien aseguró que por el momento lo toma como un hobby, reveló que cuenta con una gran variedad en el rubro gastronómico. “Mi especialidad son las carnes y el sushi”, sentenció antes de aclarar que también se considera “un tipo con muchos códigos en la parrilla”. “Cuando no hago el asado, soy incapaz de dar consejos. Uno tiene que respetar al que lo está haciendo y ni se tiene que acercar al fuego“.

Como aquel proceso le dejó como enseñanza la focalización en el corto plazo, el back confesó sólo se pone objetivos inmediatos. “No quiero pensar en los próximos Juegos Olímpicos como una revancha. Solo me mentalizo en ser titular en la gran final y representar al país de la mejor manera. Todo lo que venga después, que sea consecuencia del laburo que uno hace día a día”. Que la sede sea en Los Ángeles puede que tenga una relación directa con un guiño del destino. Aunque para saberlo todavía hay que esperar hasta el 2028.