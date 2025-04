Tres perlitas del triunfo de River ante Boca: el hit de los jugadores, el gesto más tierno de Gallardo y el guiño de FIFA a Mastantuono

El festejo del plantel en el Monumental

Más de 85.000 almas en el Monumental y todos los hinchas de River Plate que siguieron el Superclásico por TV, radio o el soporte que tuvieron a mano disfrutaron de un justo 2-1 ante Boca Juniors, gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi (Miguel Merentiel anotó para la visita). El Millonario fue superior, sobre todo en el primer tiempo, sacó la diferencia y la defendió en el complemento, con dos tapadas providenciales de Franco Armani sobre el final.

El silbatazo final de Nicolás Ramírez le abrió paso a los festejos alocados en las tribunas en el campo de juego. Los futbolistas se mimetizaron con los fanáticos y, aún sobre el césped, entonaron un hit con coreografía que fue captado por la transmisión oficial. Se trata del clásico “un minuto de silencio, para Boca que está muerto”.

Marcelo Gallardo lo paladeó diferente. Inició una caminata lenta hacia el vestuario, mirando hacia las gradas. Y en un momento hizo un alto y gritó “¡vamos, carajo!”. Antes del inicio del partido, había recibido una sorpresa: su hijo más pequeño, Benjamín (cinco años) apareció en el campo de juego, con una remera alusiva al encuentro. “Vení”, lo invitó su papá y se fundieron en un abrazo que representó energía extra para el DT, que alcanzó su décima victoria al mando del Millo frente al clásico rival, en 28 partidos oficiales. Además, empató en 11 ocasiones y perdió solo en siete.

El juvenil Mastantuono, de apenas 17 años, fue una de las figuras rutilantes del partido. Su golazo de tiro libre no sólo abrió el score, sino que pasó a la historia: se transformó en el futbolista de River más joven en anotar ante su clásico rival, con 17 años, ocho meses y 13 días.

El tierno gesto de Gallardo con su hijo más pequeño antes del Superclásico

“Sabía que había viento, que iba en contra. Traté de pegarle fuerte para que no se volara, entró en un lugar increíble y estoy contento por el gol. Venía pateando, y desde ese partido con Sarmiento no había podido meter un gol de tiro libre. Hoy se abrió”, dijo sobre su obra, y agradeció el respaldo permanente de sus compañeros. “Confían mucho en mí y yo también en ellos. Me dan la libertad de poder patear. Estoy agradecido del plantel en el que estoy, porque no es fácil que te den tanta confianza”, añadió.

Sobre cómo se preparó para el Súper, reveló que uno de sus compañeros fantasistas resultó un respaldo clave. “Justo hablé mucho con el Pity Martínez, me ayudó mucho a no enfocarme mucho en el exterior, en lo que es el exterior, en lo que es un clásico, que obviamente se vive con mucha adrenalina, están todos muy eufóricos. Traté de aislarme un poco en esa jugada, concentrarme. Las palabras de un jugador como él, que ganó mucho acá y tiene mucha jerarquía, me ayudaron mucho“, contó.

“Fue el partido que más esperé desde que estoy en Primera, estoy muy emocionado, uno sueña con estas cosas y que se puedan dar y el equipo gane, es algo único. Estoy metido acá en River, tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho. en un futuro se verá, hoy tengo la cabeza en River”, concluyó el enlace.

No obstante, más allá de su enfoque en el hoy, en Europa su nombre está en las carpetas de los clubes más poderosos, como el Manchester United, el Real Madrid o el PSG. Su cláusula de salida asciende a 45 millones de euros (51.300.000 de dólares) y la prueba de la atracción que genera es que la cuenta de X (antes Twitter) de la Copa Mundial de la FIFA se refirió a su joya en el Monumental: publicó una foto suya con la leyenda “Superpibe”.

En este verano fue parte del plantel de Diego Placente que disputó el Sudamericano Sub 20. ¿Llegará la convocatoria para la Selección Mayor en la próxima doble fecha de Eliminatorias?