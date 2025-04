Nuevas revelaciones tras la denuncia contra una estrella del fútbol de su ex amante por múltiples abusos

Dimitri Payet negó las acusaciones en su contra sobre violencia

El futbolista francés Dimitri Payet, actual jugador del Vasco da Gama, negó ante la policía las graves acusaciones de violencia física, moral, psicológica y sexual formuladas por la abogada Larissa Ferrari, con quien admitió haber mantenido una relación extramatrimonial. Según documentos citados por el portal O Globo, el deportista de 38 años aseguró que todas las prácticas descritas por su ex amante fueron realizadas de manera consensuada.

Payet prestó declaración el pasado miércoles 16 de abril en la Delegación de Atención a la Mujer (Deam) de Jacarepaguá, en la zona oeste de Río de Janeiro, acompañado por su abogada y un intérprete. El futbolista detalló que conoció a Ferrari en agosto de 2024, después de que ella, seguidora del Vasco, comenzó a interactuar con él en redes sociales.

De acuerdo con la declaración a la que accedió el medio brasileñoo, Payet afirmó que las actividades sexuales, incluyendo prácticas extremas que involucraban violencia simulada y humillaciones, fueron propuestas y aceptadas por la mujer. Añadió que nunca fue informado de que Ferrari padeciera trastorno de personalidad Borderline, condición que ella sostiene haberle revelado.

Larissa Ferrari, madre de dos hijos, denunció a Payet ante las autoridades brasileñas en marzo, alegando haber sido víctima de abusos a lo largo de una relación que habría durado siete meses. En una impactante entrevista con el diario inglés The Sun, ella describió su experiencia con el futbolista: “Es un monstruo enfermo. Temí por mi vida y todavía tengo miedo”. Explicó que su objetivo es “no solo buscar justicia, sino también ayudar a otras mujeres que permiten ciegamente que sus parejas abusen de ellas”.

La abogada relató que el vínculo con Payet comenzó cuando él la contactó en agosto de 2022 utilizando un perfil falso en Instagram. A pesar de saber que el futbolista estaba casado y tenía cuatro hijos, aceptó su invitación para reunirse en un hotel de Río de Janeiro. “Era muy dulce y romántico. Fue una cita muy intensa y parecía un hombre encantador”, recordó Ferrari.

Sin embargo, Ferrari afirmó que en octubre de ese mismo año el comportamiento de Payet cambió: “Me pidió que le comprara un anillo de bodas y dijo que nunca me dejaría”, relató. Según Ferrari, tras ese momento el futbolista comenzó a pedirle “cosas raras” durante sus encuentros íntimos, que incluyeron actos humillantes como meter su cabeza en un inodoro o beber su propia orina.

El delantero francés tiene contrato hasta mitad de 2025 con el Vasco Da Gama (REUTERS/Sergio Moraes)

“Fueron cosas realmente horribles, como meterme la cabeza en un inodoro. Lo hacía porque realmente lo amaba y quería su aprobación”, explicó en la charla con el periódico británico. También indicó que Payet la convenció de grabar videos sexuales humillantes como prueba de amor.

La situación, según Ferrari, empeoró en diciembre de 2022 cuando un amigo suyo publicó una foto en redes sociales con entradas que Payet les había regalado, lo que provocó un cambio de actitud en el jugador. “Me dijo que a su regreso de Francia también sería castigada sexualmente”, aseguró.

La ex amante del delantero galo declaró que en enero de 2023 fue golpeada y abusada sexualmente tras una discusión. “No solo me manipulaba, sino que me hacía creer que merecía los castigos para que nuestra relación continuara”, relató. Según su testimonio, terminó alquilando un departamento en Río de Janeiro para estar más cerca del futbolista, aunque los episodios de violencia no cesaron. “Dijo que era una zorra por ser brasileña. Empecé a creer que todo esto era culpa mía”, expresó.

Payet reconoció ante la policía la existencia de prácticas sexuales como bofetadas, pero insistió en que fueron consensuadas y solicitadas por Ferrari. Explicó que el uso de sillas de madera y la piel sensible de la mujer podían haber provocado las marcas visibles que fueron presentadas como evidencia en su contra.

Además, relató que con la proximidad del fin de su contrato en Brasil, Ferrari propuso continuar la relación en Francia, financiada íntegramente por el jugador. Tras rechazar la propuesta, aseguró que recibió amenazas de la mujer, quien le advirtió que expondría sus “secretos” si no respondía a sus mensajes en cuatro horas.

Ferrari también habló con el portal del medio O Globo y allí sostuvo: “Sabía que él lo negaría. Pero seguiré buscando justicia, por mí y por todas las que callan frente a los abusos. El dinero, la fama de él y el machismo no me callarán”.

La abogada Sheila Lustoza, representante de Payet, también se pronunció tras la filtración de documentos confidenciales del caso. “Es lamentable que autos confidenciales hayan sido filtrados, pero el caso revela con pruebas algo que es muy claro: una mujer en el ejercicio de su libertad y voluntad, como debe ser, a diferencia de lo que se ha narrado públicamente hasta el momento”, declaró la letrada.

La policía de Río de Janeiro sigue investigando las denuncias, con la realización de pericias forenses y la recolección de imágenes y otros elementos probatorios. Por ahora, Payet no emitió declaraciones públicas adicionales tras su testimonio. Ferrari, por su parte, modificó su actividad en redes sociales tras la publicación de la entrevista en The Sun, eliminando gran parte de su contenido.