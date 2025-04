La feroz crítica de Ruggeri a Carlos Palacios por sus gestos en la caída de Boca ante River: “No sabe ni dónde está el Obelisco”

Oscar Ruggeri fue contundente al hablar del desempeño del chileno Carlos Palacios, en el Superclásico, que terminó con victoria para River Plate por 2-1 frente a Boca Juniors. El exdefensor de la selección argentina fue tajante y declaró: “Palacios hace tres días que está en la Argentina y ya hace gestos”.

“Todavía no pateó al arco”, agregó el Cabezón en su rol como panelista en el programa F90 (ESPN). Vale recordar que el volante del Xeneize provocó a los hinchas del Millonario al realizar un gesto de “frialdad”, momentos antes de comenzar el cotejo.

Tras eso, Ruggeri continuó con su análisis sobre el polémico accionar de Palacios y expresó: “Es de locos que cargue. Porque si me decís que ganaron, te vas eufórico y hacés cosas que no te das cuenta... pero este pibe llegó ahora. No sabe ni dónde está el Obelisco. Déjense de joder. Es una falta de respeto. Es tremendo”.

Carlos Palacios, en acción durante el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego, el zaguero campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1986 dio su parecer sobre quiénes están habilitados a aguijonear a la tribuna. “Los jugadores que se plantan. Que te lo haga (Daniel) Passarella, que después salía, te partía, te pasaba por arriba y te mataba. Después, salís a la cancha y demostrás. Ese es el tema”. manifestó.

Cabe resaltar que el exentrenador de San Lorenzo e Independiente había elevado la tempeteratura de la previa del Superclásico con una contundente declaración. “Si River gana, le hace un daño muy grande a Boca”, vaticinó en el ciclo televisivo.

En su época como jugador, Ruggeri vistió las camisetas de los dos clubes más populares del país y desde hace un tiempo se manifiesta públicamente como hincha del club de Núñez: “Dejé de ser hincha de Boca, ahora soy de River. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz”. El exdefensor central fue parte del histórico equipo de La Banda campeón de la Libertadores y la Intercontinental en 1986.

Palacios se lamenta al terminar el encuentro. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Con este resultado, el Millo acortó el historial frente a su clásico rival. Según los datos oficiales, Boca acumula 92 victorias, River suma 88, con el triunfo en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Apertura. Además, empataron en 84 oportunidades en un total de 264 enfrentamientos si contamos la época amateur, el profesionalismo y los cruces por copas nacionales e internacionales.

Ante eso, Marcelo Gallardo resaltó: “Lo vamos a seguir acortando hasta superarlos, ese por los menos es mi deseo”. Además, el Muñeco ofreció su análisis en la conferencia de prensa posterior al partido: “Siempre son disfrutables las victorias con Boca. Estoy muy feliz por el equipo y por los jugadores, una alegría de estas generan emoción e identificación con la gente. Con 85 mil personas alentando, no podía ser mejor. El primer tiempo puede haber sido uno de los mejores”.

Por otro lado, se deshizo en elogios hacia Franco Mastantuono, autor de un tiro libre espectacular que abrió el marcador del Superclásico: “Es un golazo, como el de Juanfer Quintero a Racing, es descomunal, una perla hermosa. La jugada que no le dio a Colidio es producto de su juventud, está en un proceso de aprendizaje. Va a cometer errores, es normal y natural, y va a aprender de eso”.