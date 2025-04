La contundente frase de Oscar Ruggeri que elevó la temperatura en la previa del Superclásico entre River y Boca

Oscar Ruggeri calentó la previa del superclásico entre River y Boca con una declaración contundente: “Si River gana, le hace un daño muy grande a Boca”. El ex defensor campeón del mundo analizó el duelo que se jugará este domingo 27 de abril en el estadio Monumental, correspondiente a la 15° fecha del Torneo Apertura, y dejó en claro que ve al equipo de Marcelo Gallardo en una posición de ventaja anímica y deportiva.

En su rol como panelista en el programa F90 (ESPN), Ruggeri explicó: “River viene buscando el equipo, jugar bien, y tiene una gran chance. Si ganás el clásico, estás en la Copa Libertadores, estás metido allá arriba en la ola…”. La referencia al contexto es clave: el Millonario llega como líder del Grupo B en la Libertadores tras empatar en la altura de Quito frente a Independiente del Valle, mientras que Boca no juega la Copa, aunque marcha líder en el Torneo Apertura.

Ruggeri, que vistió ambas camisetas y conoce la magnitud de un clásico desde adentro, también remarcó: “River tiene en sus manos una posibilidad tremenda”. El ex zaguero fue parte del histórico equipo de Núñez campeón de la Libertadores y la Intercontinental en 1986, y desde hace un tiempo se manifiesta públicamente como hincha del club: “Dejé de ser hincha de Boca, ahora soy de River. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz”.

Cómo llega River al Superclásico

River viene de empatar con Independiente del Valle en Quito por la Copa Libertadores (Fotos :API /Rolando Enríquez)

River llega al Superclásico del domingo con bajas significativas en su plantel y algunas dudas importantes. A pesar de haber rescatado un empate valioso ante Independiente del Valle en la altura de Quito por Copa Libertadores (2-2) y se mantiene como líder del Grupo B, Marcelo Gallardo no contará con Paulo Díaz ni Gonzalo Pity Martínez, mientras sigue de cerca la evolución de Maximiliano Meza.

El defensor chileno sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el partido ante Talleres y fue descartado para el Superclásico. Su ausencia es una de las más sensibles para el equipo, ya que venía mostrando un nivel superlativo, incluso por encima de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, quienes ahora conformarán la dupla central ante Boca.

El caso del Pity Martínez también genera preocupación. El mediocampista, autor de goles históricos frente al Xeneize —entre ellos, el recordado tanto en la final de la Copa Libertadores 2018—, arrastra una distensión en su pierna izquierda desde fines de marzo. Aunque el cuerpo técnico ha tenido antecedentes de convocar a jugadores sin estar al 100%, esta vez se considera “muy difícil” que el ex Al-Nassr integre siquiera el banco de suplentes.

En cuanto a Maximiliano Meza, su presencia sigue siendo una incógnita. El volante se recupera de una tendinitis rotuliana y se lo evaluará en los últimos entrenamientos previos al duelo. Su lugar en la convocatoria aún no está descartado, aunque parece más probable una eventual aparición desde el banco si logra superar las molestias a tiempo.

Por otro lado, la recuperación de Miguel Borja trae alivio. El delantero colombiano, que se perdió el viaje a Ecuador por una inflamación en el aductor, estará disponible y ocupará un lugar entre los suplentes. Gallardo lo considera una opción valiosa para el segundo tiempo.

Con estos condicionantes, el DT millonario deberá apelar a la solidez de su columna vertebral y al momento de figuras como Franco Armani, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón y Sebastián Driussi, quien fue clave con su gol en Quito.

Cómo llega Boca al Superclásico

Boca viene de ganarle a Estudiantes de La Plata como local y se afirmó en la cima del Grupo A del Torneo Apertura (Fotobaires)

Boca llega al superclásico contra River condicionado por varias bajas sensibles y con dudas importantes en su formación titular. El equipo de Fernando Gago, ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, viene de vencer a Estudiantes, pero las lesiones y molestias físicas generaron complicaciones en la semana previa al duelo más esperado del fútbol argentino.

A la ya confirmada ausencia de Edinson Cavani por una lesión muscular se le suman las de Milton Giménez y Ander Herrera, quienes no lograron recuperarse a tiempo y no se entrenaron a la par del grupo. Giménez, que había sido considerado como posible reemplazante de Cavani, padece una molestia en el tobillo y su presencia en el estadio Monumental está prácticamente descartada. Herrera, por su parte, sigue fuera tras una serie de lesiones musculares y no llegará al domingo.

La única buena noticia en la semana para Boca fue el regreso de Tomás Belmonte, quien dejó atrás un cuadro febril y estará a disposición para formar parte del mediocampo junto a Milton Delgado. Esa dupla, complementada por Kevin Zenón y Carlos Palacios, ha mostrado un funcionamiento sólido en los últimos compromisos y sería la base del equipo para visitar a River.

El Xeneize suma 32 puntos y es el puntero en la Zona A del Torneo Apertura, por lo que el Superclásico aparece como una oportunidad para confirmar el liderazgo, que lo tiene tres puntos por encima de su escolta Argentinos Juniors. A pesar de los contratiempos, Gago buscará que su equipo sostenga la solidez táctica que mostró en las últimas jornadas y apueste a la contundencia de Miguel Merentiel en ofensiva.