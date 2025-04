La palabra de Gallardo tras el triunfo de River ante Boca: qué lo favoreció del planteo de Gago y su reflexión sobre Mastantuono

River Plate se hizo fuerte en el Estadio Monumental y se impuso con autoridad por 2-1 en el Superclásico contra Boca Juniors. Franco Mastantuono abrió el marcador con un auténtico golazo de tiro libre, mientras que Sebastián Driussi le dio la victoria al Millonario tras el empate parcial de Miguel Merentiel. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre la victoria de sus dirigidos e hizo hincapié en la importancia que tiene vencer al máximo rival.

“Siempre son disfrutables las victorias con Boca. Estoy muy feliz por el equipo y por los jugadores, una alegría de estas generan emoción e identificación con la gente. Con 85 mil personas alentando, no podía ser mejor. El primer tiempo puede haber sido uno de los mejores”, declaró el Muñeco de forma efusiva. Inmediatamente, hizo alusión al cargado calendario que tuvo el conjunto de Núñez antes de enfrentarse al Xeneize y cuál fue su punto de vista del desarrollo del juego.

“Sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana con tres partidos y un viaje cansador en el medio. No tuvimos mucho tiempo para prepararlo, pero estábamos enfocados con el equipo en crecimiento, contra un rival que tuvo la semana para prepararlo y desarrollarlo”, comentó. A esto, agregó: “Pudimos jugar como queríamos en un primer tiempo que dominamos. Fuimos el equipo que manejó la pelota con criterio, pasamos a ganarlo y pudimos haber sacado alguna otra diferencia. Y en el segundo tiempo nos costó sostenerlo producto del desgaste. Así y todo pudimos aprovechar alguna contra que nos hubiese aliviado para no sufrir los arrebatos y centros al área del final. Estoy feliz de que haya sido una semana redonda y haberle regalado esta hermosa victoria al hincha de River”.

En relación con la línea de cinco defensores que planteó Fernando Gago en el esquema de Boca, Gallardo explicó: “Era una posibilidad, entendíamos que para nosotros la clave era saber dónde iban a jugar los laterales: si iban a estar altos o bajos. Al verlos bajos nos facilitó la tenencia de la pelota. Recuperábamos la pelota rápidamente y tener ese control nos permitió generar el juego de la primera etapa. Eso fue el desarrollo de acuerdo a lo táctico, después, los momentos del partido te marcan las condiciones. Si perdíamos la pelota y les permitíamos que nos atacaran como nos atacaron aisladamente iba a ser otra cosa”.

Al mismo tiempo, se deshizo en elogios para con Franco Mastantuono, autor de un tiro libre espectacular que abrió el marcador del Superclásico: “Es un golazo, como el de Juanfer Quintero a Racing, es descomunal, una perla hermosa. La jugada que no le dio a Colidio es producto de su juventud, está en un proceso de aprendizaje. Va a cometer errores, es normal y natural, y va a aprender de eso”.

“Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y por el entusiasmo que genera para su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista o persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo”, argumentó.

A esto, sumó: “Mastantuono venía del juvenil sin haber sido titular, no había jugado muchos partidos, había alternado. En Franco tenemos muchas esperanzas, no de que el peso del funcionamiento recaiga sobre él, sino que tiene las condiciones naturales para que con su talento resuelva situaciones y le venga bien al equipo. Franco es un jugador más que se acopla y desde su espíritu libre genera lo que genera. Lo viene demostrando partido a partido, eso de cargarle responsabilidad... No va a ser así. Pero sale a jugar y juega como lo hace, eso tiene mucho valor. No solamente desde su estado de juventud, sino que también adopta cualidades físicas que marcan que está muy bien preparado”.

Otro de los futbolistas a los que elogió fue a Franco Armani, quien tuvo dos atajadas claves en los últimos minutos de partido; y a Enzo Pérez, que concretó un gran partido: “Armani siempre está, aparece en los momentos en los que se lo necesita, no es algo que desconozcamos. Y Enzo no viajó a Quito -para el duelo por Cola Libertadores, que finalizó 2-2-, decidí que descansara para tenerlo bien hoy. Son jugadores que tienen experiencia en este tipo de partidos y el equipo los valora mucho”.

“Es un jugador de jerarquía y hoy lo demostró una vez más. Hay procesos de adaptación al fútbol argentino que son lo normal, más allá de que las urgencias demandan. Incluso cuando a veces parece que las cosas no funcionan. Y hoy, ya mejor físicamente, con ritmo de partidos, más adaptado, está jugando como está jugando. Las urgencias a veces marcan otras cosas y yo tengo que abstenerme y ver adónde queremos ir con los jugadores que queremos ir”, comentó sobre Sebastián Driussi, autor del segundo gol.

En esta misma línea de la adaptación de sus pupilos, Gallardo remarcó las actuaciones del colombiano Kevin Castaño: “Se adaptó rápido y bien, eso no es normal, no suele ser natural. Viene jugando con mucha continuidad y no tiene problemas. Eso lo pone en un lugar de jerarquía, decís ‘guau, está bueno que esto suceda’. Se siente cómodo”.