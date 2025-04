Escándalo antes de la final de la Copa del Rey: Real Madrid realizó una extrema medida en la previa del duelo con Barcelona

Ambos equipos todavía deben enfrentarse en los próximos días por La Liga de España (REUTERS/Susana Vera)

La final de la Copa del Rey de este sábado entre Barcelona y Real Madrid, que se jugará a partir de las 17 (hora argentina) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, está inmersa en una gran polémica que rodea al arbitraje español. Las declaraciones del juez principal, Ricardo De Burgos Bengoetxea, y el encargado del VAR, Pablo González Fuertes, en las que hablaron de presiones incomodaron a la Casa Blanca, que pidió apartar a ambos y, ante la negativa de las autoridades, llevó a cabo una extrema medida para boicotear los eventos previos en señal de protesta.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó a través de sus redes sociales la postura del Merengue antes de enfrentar al clásico rival en Andalucía: “El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la Copa del Rey programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla”.

El descontento del último campeón de la UEFA Champions League es tal que se plantea “no jugar” la definición de la Copa del Rey, según tituló el diario catalán Sport. Se apoyan en la información de Radio Marca, en la que apuntan que “Real Madrid podría no presentarse al partido de mañana”. Además, el programa local El Chiringuito planteó esta misma línea y adelantó que habría un comunicado formal contra los árbitros.

Minutos después a esta información, el Merengue difundió un mensaje por intermedio de sus redes sociales: “El Real Madrid C. F. considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final”. Definieron que las frases tuvieron un “tono amenazante” que “distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo”.

El comunicado de la RFEF sobre la medida del Real Madrid en la previa a la final de la Copa del Rey

La controversia se inició en la previa a la final, debido a un video del canal oficial de Real Madrid, en el cual citaban los antecedentes de De Burgos Bengoetxea con los dos conjuntos más populares de España: “Con el colegiado vasco el Real Madrid tiene tan solo un 64% de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81% de triunfos, una increíble diferencia a la que además se suma que el equipo de Ancelotti tan solo ha ganado 2 de los últimos 5 partidos con él en el campo”.

Este viernes, Ricardo De Burgos Bengoetxea se quebró en conferencia de prensa: “Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a su casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado. Que se equivoca, como un deportista más. Eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie”.

A su lado, González Fuertes acompañó la postura de su colega: “Más que lo que se dice, son las consecuencias de lo que se dice. Estamos viendo en redes sociales a gente anónima que insulta y amenaza sin ningún control. Responsables de redes oficiales de clubes continuamente atacando a nuestro colectivo, además de actuaciones de jugadores y comunicados dando pie a pensar que no somos honestos en nuestras decisiones”. “Es bueno y sano para todos volver a un fútbol más saludable”, añadió.

El árbitro español que lloró en conferencia antes de Real Madrid-Barcelona

El diario madrileño AS señaló que estos dichos ponen de manifiesto una “presunta predisposición a ir contra un equipo”, que no era el “tono” ni el “momento”. Con estas sensaciones, el Merengue solicitó formalmente la sustitución de los árbitros, pero la RFEF se negó. “No vamos a bailar al son que nos marque ningún equipo”, le indicaron desde el organismo al periódico.

La conferencia de prensa estaba estipulada a las 19:15 (hora española / 14:15, hora argentina) con la presencia del entrenador Carlo Ancelotti y el jugador Luka Modric. Además, iban a posar en una foto junto al DT del Barcelona, Hansi Flick, y el arquero Marc-André ter Stegen, quien se perderá la final por lesión. Sin embargo, nada de eso sucedió, como así tampoco la práctica del Madrid en el estadio estipulada a las 20 horas de España.

El matutino catalán Mundo Deportivo precisó que el presidente de la Casa Blanca también se ausentará en la cena oficial programada este viernes y estará en representación de la entidad Emilio Butragueño, mientras que sí asistirá Joan Laporta, máximo dirigente del Blaugrana.

En contraposición a la postura del Real, Hansi Flick se desmarcó de las presiones arbitrales y salió en defensa de los jueces: “No sé qué decir de los árbitros. Para mí, esto solamente es un deporte, es un juego, es fútbol. No es más que eso. Nuestra responsabilidad es proteger a los jugadores y proteger a todo el mundo. No está bien hablar. Hay decisiones y emociones en el terreno de juego. Todos quieren ver a los jugadores y necesitamos a los árbitros, por lo que hay que cuidarlos. No podemos no respetarlos”.

EL COMUNICADO DEL REAL MADRID

El Real Madrid C. F. considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey que ha de celebrarse mañana 26 de abril de 2025.

Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Real Madrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid.

Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo.

Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan.