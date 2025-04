El árbitro de la final de la Copa del Rey se quebró en conferencia y Real Madrid presiona para que no dirija ante Barcelona

El árbitro español que lloró en conferencia antes de Real Madrid-Barcelona

Las recientes declaraciones y la reacción emocional del árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea generaron un intenso debate en el fútbol español. Según informó la Cadena COPE, el Real Madrid manifestó su sorpresa y preocupación por lo ocurrido durante la rueda de prensa de los árbitros previa a la final de la Copa del Rey, en la que el colegiado vasco rompió en lágrimas. El club considera que este episodio pone en duda su preparación para dirigir el encuentro y ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que reconsidere su designación. Sin embargo, fuentes de la Federación han señalado que un cambio en la asignación arbitral es inviable.

El episodio que desató la polémica tuvo lugar durante una conferencia en la que De Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes, quien estará a cargo del VAR en la final que se disputará mañana en Sevilla, abordaron diversos temas relacionados con el arbitraje. En un momento inesperado, el árbitro vasco se mostró visiblemente afectado y no pudo contener las lágrimas, lo que rápidamente captó la atención de los medios y aficionados.

“Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a su casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado. Que se equivoca, como un deportista más. Eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie”, declaró con la voz quebrada De Burgos Bengoetxea.

Y prosiguió: “El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol”.

El club blanco también ha expresado su malestar por las declaraciones realizadas durante la comparecencia, en las que se hizo referencia a los contenidos emitidos por RMTV, el canal oficial del Real Madrid. En particular, se mencionó un vídeo reciente que analiza los errores arbitrales de De Burgos Bengoetxea en partidos anteriores contra el equipo madrileño. Este material también subraya que, a pesar de ser árbitro internacional, el colegiado nunca ha dirigido encuentros de la Liga de Campeones ni de competiciones organizadas por la FIFA, aunque sí ha estado al frente de tres finales entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

El Real Madrid dejó claro que espera una reacción por parte de la RFEF tras lo ocurrido. El club madrileño considera que la situación vivida en la rueda de prensa compromete la imparcialidad y la capacidad de De Burgos Bengoetxea para arbitrar la final de la Copa del Rey. Por ello, han solicitado que se le retire del partido y se designe a otro colegiado para el encuentro.

No obstante, fuentes de la RFEF consultadas por el mismo medio han descartado esta posibilidad, argumentando que un cambio en la designación arbitral no es factible en este momento. De esta manera, se confirma que De Burgos Bengoetxea estará en el terreno de juego como árbitro principal, mientras que González Fuertes desempeñará su labor en la sala VOR, encargada del videoarbitraje.