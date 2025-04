La preocupante imagen de un histórico ex futbolista europeo tras interrumpir sus vacaciones por una enfermedad

Christian Vieri tuvo problemas en uno de sus pulmones

El exfutbolista Christian Vieri, conocido por su destacada trayectoria como delantero de la selección nacional italiana y de equipos del calibre del Inter, Milan y Juventus, se vio obligado a finalizar anticipadamente sus vacaciones en las Maldivas por un repentino problema de salud. Según informó el portal italiano La Repubblica, el exjugador, de 51 años, había viajado al paradisíaco destino acompañado de su esposa, Costanza Caracciolo, y sus dos hijas, pero una persistente afección respiratoria lo llevó a buscar atención médica en un hospital local.

Incluso, el propio Vieri se encargó de compartir en sus redes sociales imágenes en la que se mostró recostado en una cama de hospital y utilizando una mascarilla de oxígeno. En sus declaraciones, explicó que ya había salido de Italia con síntomas como tos y dolores corporales, pero que inicialmente no les dio mayor importancia. “Todos me preguntan cómo estoy. Salí de Italia con tos y dolor en los huesos. Dije: tomaré el analgésico clásico durante dos o tres días y se me pasará”, comentó el exjugador.

Sin embargo, la situación empeoró durante su estancia en las Maldivas, lo que lo llevó a tomar la decisión de acudir a un médico. Allí, los especialistas detectaron que uno de los pulmones de Vieri presentaba complicaciones. Según detalló el propio exfutbolista, el médico le indicó que un pulmón estaba en buen estado, pero que el otro “silbaba un poco”.

Otra de las imágenes que mostró Vieri en sus redes sociales

Con el fin de bajar la tensión de la situación, el Toro le hizo una broma al médico que desató las carcajadas de ambos. “El médico me dijo que un pulmón está bien, pero el otro ‘silba’ un poco. Dije: ‘¿Se pitó penalti?’ Y el médico también se rió“, comentó el exfutbolista, que es conocido por tener un divertido carisma.

Tras recibir el diagnóstico, Vieri llevó tranquilidad a sus fanáticos y aseguró que comenzó un tratamiento con antibióticos, aunque esto marcó el fin de sus vacaciones y decidió regresar a Italia de inmediato para continuar con su recuperación.

“Cuando se fue, no estaba precisamente bien. Nos dijimos que al llegar, entre el sol y el mar, las cosas mejorarían. Desafortunadamente, la situación empeoró cada vez más. Estaba muy mal, prácticamente pasó las vacaciones en cama”, comentó la esposa de Vier, quien también compartió en sus redes sociales personales varias postales y videos de las vacaciones de la familia.

Christian Vieri junto a su esposa, Costanza Caracciolo, en sus vacaciones en Maldivas

Vale recordar que Vieri dejó su huella en el fútbol europeo y se consolidó como uno de los delanteros más temibles de su generación. Su poder de definición, presencia física en el área y capacidad goleadora lo llevaron a brillar en clubes de Italia y España, y a convertirse en pieza clave de la selección italiana en torneos internacionales.

En el Atlético de Madrid firmó una de sus campañas más recordadas: anotó 24 goles en 24 partidos de liga y se consagró como máximo artillero del campeonato español, obteniendo el Trofeo Pichichi en 1998.

No obstante, en el Inter de Milán alcanzó su plenitud futbolística, convirtiendo 123 goles en 190 partidos oficiales durante seis temporadas. Uno de los mejores registros que logró en la Serie A fue en el curso 2002/03, cuando se consolidó como el Capocannoniere del torneo con 24 tantos. Incluso, su traspaso al club neroazzurro, en 1999, se realizó por 49 millones de euros, una cifra récord para la época.

Vieri marcó un total de 236 goles en 477 partidos a lo largo de su carrera (REUTERS)

A nivel internacional, Vieri mostró una eficacia notable con la selección italiana: convirtió 9 goles en 9 partidos disputados en Copas del Mundo, entre Francia 1998 y Corea-Japón 2002, siendo el máximo goleador de Italia en ambas ediciones. En total, sumó 23 goles en 49 apariciones con la Azzurra y también integró el plantel en la Eurocopa 2004.

El Toro vistió la camiseta de 13 clubes a lo largo de su carrera profesional, aunque otros de los equipos en los que más se destacó fue la Juventus, Milan y Lazio. En su etapa en La Vecchia Signora, fue campeón de la Serie A y disputó la final de la Liga de Campeones en 1997. En cambio, con el elenco de la capital del país se alzó con la Recopa de Europa en 1999.