6 frases de Gallardo tras el empate de River en Quito: la “respuesta anímica” antes de enfrentar a Boca y el mensaje a sus jugadores

River Plate se llevó un gran punto de su visita a Quito ante Independiente del Valle. El dueño de casa tuvo un excelente primer tiempo, pero en el complemento se conformó y lo pagó caro ante un rival que aprovechó su momento para nivelar todo en un entretenido 2-2 por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo destacó la reacción del Millonario para reponerse a la adversidad: “Nos costó impensadamente la primera parte, donde no pudimos hacer pie del todo. No era lo planeado, erramos muchos pases, no tuvimos el control y corrimos mucho atrás de la pelota. Eso nos perjudicó. Nos golpearon fuerte los dos goles en seis minutos. Había que tener una reacción... 2-0 abajo, acá en la altura de Quito contra un equipo que juega bien, había que tener una reacción clara, con otro ímpetu. La reacción fue buena en el segundo tiempo. El esfuerzo valió la pena, nos llevamos un punto importante”.

Además, se refirió a cómo afecta esta levantada fuera de casa con vistas al próximo partido, que no será uno más, debido al Superclásico de este domingo desde las 15:30 (hora argentina) contra Boca Juniors en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura: “Vale mucho en lo anímico. Vamos a jugar con un vuelo en el medio y pocos días de descanso. Entonces, el resultado final del partido nos dice que el esfuerzo no fue en vano. Nuestro rival va a estar fresco esperando el partido. Nosotros nos vamos a reponer, y mentalmente nos va a ayudar a recuperarnos bien y rápido”.

Por otra parte, destacó el ingreso de distintos futbolistas en el complemento: “La entrada de (Giuliano) Galoppo, Manu (Lanzini) y Nacho (Fernández) le hicieron bien al equipo. A partir de ahí tuvimos más control y decisión. Eso nos dio posibilidad de ponernos en partido. Después, tuve que gestionar lo de (Kevin) Castaño. Bustos estuvo descompuesto en las últimas horas y jugó también con una cierta debilidad, pero se la bancó bien, más allá de que sufrió el partido”.

“Intentamos hacer un buen trabajo en la altura, nos llevamos un buen empate con una imagen buena y eso nos ayuda para volver a Buenos Aires y enfocarnos en el partido de Boca”, manifestó el Muñeco. En distinto sentido, Gallardo optó por mirar el vaso medio lleno después de algunos errores defensivos en distintas jugadas, entre ellas los dos goles de Independiente del Valle: “Más allá del análisis individual, quiero ser optimista con el resultado de hoy. Hay errores, claramente, y hay que corregirlos. Los futbolistas saben que también deben estar en mejor forma individualmente, pero quiero pensar en positivo, más allá de los errores que se cometieron. Hubo una respuesta anímica importante y me voy a quedar con eso”.

Por último, señaló la importancia de tener a todos sus jugadores en buen estado, más allá de que sean titulares o suplentes: “Gestionar un plantel de muchos nombres requiere de que no solamente el equipo estructuralmente se sienta sólido, sino que el futbolista desee jugar y muestre condiciones para hacerlo. Yo debo gestionar todo el tiempo de acuerdo a lo que voy observando, a lo que veo de ellos y me van demostrando, y se van ganando minutos en base a eso. A veces, las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que insistir sobre eso, no hay otra. Me comprometo todo el tiempo en intentarlo. Más allá de que a veces pareciera que la cosa no funciona, pero ahí estoy para apoyarlos y ayudarlos, para que sigan intentándolo. Y así ir sumando jugadores para tener y competir porque tenemos muchos partidos. La Copa Libertadores es dura, te hace jugar y viajar. Es linda, hermosa, me encanta, y necesitamos el compromiso total de todo el equipo”.

