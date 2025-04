Tensa protesta en la sede de San Lorenzo tras el escándalo del presidente Moretti: el futuro de la conducción del club

La protesta de los hinchas de San Lorenzo tras el escándalo Moretti

“Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va a armar”.

A las 18, la hora señalada en redes sociales para la convocatoria, cientos de hinchas de San Lorenzo se dieron cita en la sede de Avenida La Plata para protestar por la crisis política que vive el club luego de la revelación de la cámara oculta en la que se lo ve a Marcelo Moretti, presidente del club, recibiendo 25.000 dólares de parte de la madre de un juvenil, presuntamente para garantizarle un lugar en las Divisiones Inferiores. El informe de TLN Denuncia derivó en dos denuncias penales contra el directivo, que además afronta un expediente en el Tribunal de Ética en la AFA.

Moretti, quien anunció que se tomará licencia, volvió a brindar una entrevista con Radio La Red, en la que reconoció que la supuesta donación -argumento con el que justificó la escena, al igual que María José Scottini, la mujer de la filmación- “no pasó en Comisión Directiva”, y justificó esa omisión apelando a una práctica habitual en el ambiente del fútbol: “Los usos y costumbres saltean pasos estatutarios”.

“No voy a renunciar y no se trató de una coima, no cometió ningún delito”, fue otro de los dichos del titular de la institución, que fue el foco de los reclamos en la movilización. “Renuncien todos la p... que los parió” y “que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, fueron dos de los cantitos que atronaron durante la protesta.

Incluso, en un momento, un nutrido grupo de socios entró en la sede para hacer notar su descontento y la tomó momentáneamente. La primera intención fue hacer un minuto de silencio, pero otra vez regresaron los cantitos, con Moretti como foco.

Noticia en desarrollo...