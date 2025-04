La revelación del directivo de San Lorenzo Marcelo Culotta sobre el escándalo de Moretti: “Los 25 mil dólares no están en ningún libro contable”

Marcelo Culotta, dirigente opositor de San Lorenzo, habló sobre el Caso Moretti en Infobae en vivo

En el marco de la denuncia penal que involucra a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo de Almagro, por una presunta recepción irregular de dinero para fichar a un futbolista juvenil, el dirigente opositor Marcelo Culotta brindó este miércoles declaraciones a Infobae en vivo que aportan nuevos detalles al escándalo institucional que atraviesa el club.

Según Culotta, referente del grupo político Orden y Progreso Sanlorencista, la acusación contra Moretti no solo compromete su figura sino también la imagen del club. “Más allá de manchar la actividad, más allá de quedar manchado el presidente de San Lorenzo, acá lo más importante es que queda manchado San Lorenzo”, declaró durante la transmisión. El dirigente, que se ubicó segundo en las últimas elecciones con el 28% de los votos, sostuvo que los 25.000 dólares supuestamente recibidos por el mandatario no están registrados: “No están asentados los 25 mil dólares en ningún libro contable de San Lorenzo“.

El actual vocal de la entidad aseguró que el balance 2023/24, aún pendiente de aprobación, solo registra un ingreso por 11 millones de pesos, y planteó dudas sobre su procedencia. “Todavía tenemos que detectar si es de esta operación o de otra operación. Entendemos que no es de esta operación”, afirmó. Además, remarcó que no hay constancia contable ni tampoco un despacho en la Comisión Directiva que autorice el ingreso de una donación, requisito obligatorio al tratarse de una asociación civil sin fines de lucro. “Debe pasar primero por Comisión Directiva para ser aprobada y luego un segundo paso que quizá es más importante: que pase por la Asamblea de Representantes de Socios”, detalló sobre el procedimiento que se debe realizar para registrar una donación en la entidad.

“No hay ningún registro contable que diga que ingresaron 25 mil dólares. Mucho menos en mayo del año pasado. No hay, tampoco, ingreso de un despacho en comisión directiva de una donación. Estamos hablando de una asociación civil sin fines de lucro. En este caso sería una donación dineraria. Entonces debe pasar por la asamblea de representantes de socios también y eso tampoco sucedió”, planteó

El dirigente recordó que durante el año anterior circulaban rumores sobre esta cámara oculta, aunque no habían tenido acceso a las imágenes hasta que el programa TLN Denuncia de Canal 9 la publicó el último lunes por la noche. “Era un rumor que hubo durante todo el año anterior, sobre todo para finales del año pasado. Nos sorprende el momento en que sale”, afirmó. Sí confirmó que meses atrás se había difundido una captura de pantalla, hoy confirmada por las imágenes de la cámara oculta, aunque aclaró que hasta entonces no existía una prueba fehaciente.

Culotta, que es un directivo conocido por su postura opositora a las últimas gestiones, sostuvo que el contacto con el presidente ha sido limitado: “Hace 25 días tuve la última reunión con él por un tema legal, económico y financiero. Cuando uno habla con Marcelo Moretti sale más espantado que antes de la reunión”. En ese tono, cuestionó también su credibilidad: “Es una persona que miente constantemente. Es muy difícil creerle”.

Más allá del conflicto de dinero que ahora investigará la Justicia, Culotta también hizo referencia al dilema que se destapó ante este video de Moretti: los posibles favoritismos en la selección de jugadores juveniles por razones económicas, lo que, según su visión, “cortan la posibilidad a chicos que quizás tengan las condiciones por otros que quizás tienen un poder económico en su familia”.

El vocal recordó que también hace tres meses presentó una denuncia judicial en el marco del caso Reali: “Está quizás de la mano o en el mismo sentido de esta denuncia penal que le han hecho al presidente”.

Tras el escándalo, Moretti pidió licencia a su puesto de presidente, lo que plantea un signo de interrogación sobre el futuro político el Ciclón. En ese contexto, explicó que el vicepresidente primero, Néstor Navarro, radicado en Uruguay, sería quien asumiría de manera transitoria la conducción del club. “La licencia que se va a tomar si es de 90 días tiene que hacerla efectiva y de forma fehaciente en la secretaria del club. Por otro lado, quien puede asumir el cargo de presidente de San Lorenzo transitoriamente es Néstor Navarro, quien es vicepresidente 1° de Marcelo Moretti. Él vive en Uruguay...“.