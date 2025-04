Estudiantes buscará acomodarse en la Copa Libertadores ante el campeón Botafogo: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibe a Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará este miércoles un partido determinante ante Botafogo, por la tercerafecha del Grupo A de la Copa Libertadores, con el objetivo de reposicionarse tras la derrota sufrida ante Universidad de Chile en la última jornada. Ambos equipos llegan igualados con tres puntos y se enfrentan con la intención de encaminar su clasificación a los octavos de final.

Con la Universidad de Chile como líder con siete unidades, Estudiantes y Botafogo disputan un mano a mano por el segundo puesto, mientras que Carabobo cierra la tabla sin puntos. Un triunfo esta noche será crucial para el equipo de Eduardo Domínguez, que de no sumar de a tres podría quedar en desventaja de cara a la segunda rueda, que contempla dos partidos fuera de casa.

El Pincha atraviesa un momento irregular, tanto en el plano local como internacional. En el Torneo Apertura, no consigue una victoria desde la octava jornada, cuando sorprendió a River Plate con un 2-0 en el Monumental. Desde entonces, acumuló derrotas ante Defensa y Justicia, Barracas Central, Belgrano y Boca; y empates frente a Newell’s y Gimnasia.

“Siempre tengo fuerzas, todos los días me levanto con la misma motivación, me siento bien trabajando acá, elijo trabajar acá y me elige el hincha en su generalidad”, manifestó Eduardo Domínguez en medio de este andar irregular del conjunto de La Plata.

De cara al duelo ante el conjunto brasileño, el entrenador mantiene una única duda en el once titular: el acompañante de Tiago Palacios y Guido Carrillo en la delantera. Las opciones son Cristian Medina, quien podría adelantar su posición, o Edwuin Cetré, con José Sosa como probable titular en el mediocampo.

“Es un momento sensible que tenemos que pasar y lo vamos a pasar, porque confío en mis jugadores. Yo creo y le pido a nuestros hinchas que nos apoyen, que vamos a errar, pero vamos a insistir y vamos a salir juntos de esto”, analizó Domínguez.

El equipo dirigido por Renato Paiva no logra sostener el nivel que lo llevó a conquistar la Copa Libertadores en noviembre del año pasado. En el torneo brasileño viene de caer ante Atlético Mineiro y suma dos derrotas en sus últimos tres partidos. En la actual edición de la Libertadores, venció como local a Carabobo y perdió en Santiago ante la U de Chile.

Probables formaciones:

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Gabriel Neves, Cristian Medina; Thiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré.DT: Eduardo Domínguez.

Botafogo: John; Vitinho, Jair Paula, David Ricardo, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Artur, Jefferson Savarino, Matheus Martins; Igor Jesús. DT: Renato Paiva.

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi (La Plata)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Augusto García (Uruguay)

Hora: 21.30 (hora de Argentina)

Televisación: Fox Sports 2

Tabla de posiciones: